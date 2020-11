Califato ¾: vuelve el folklore "futurista y descarao"

"Si Camarón en su día descifró 'La leyenda del tiempo', la banda andaluza descifra en su nuevo single otra leyenda: la de la Virgen de las Salinas, una aparecida que se manifiesta a través de Califato ¾ en forma de fandango electrónico con aires de nana, cadencia de vals, texturas que nos llevan al shoegaze o el dreampop más narcótico y, a la vez, repleta de sarcasmo, amor, pasión y actividad paranormal", así se presenta 'Fandangô de Carmen Porter', el primer adelanto del nuevo disco del combo sevillano-malagueño, 'La contraçeña'. El álbum saldrá el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía.

En diciembre del 2019, el colectivo de músicos andaluces (el boquerón es el productor y teclista Stay Puft, de los estupendos BSN Posse, también conocido como Serokah) lanzó su primer larga duración, 'Puerta de la Cânne', con un objetivo muy concreto: «Combinar electrónica avanzada con músicas enraizadas en la tradición popular andaluza para crear un folklore propio que mira hacia el pasado y hacia el futuro».

El disco terminó siendo el espaldarazo definitivo para estos siete creadores, cuya aventura conjunta comenzó meses antes, cuando se encerraron en un cortijo «a la sombra de las torres solares de Aznalcóllar con la idea firme de hacer música para no olvidar de dónde venimos y adónde vamos". De aquel meeting of the minds surgió un primer epé, publicado el 4 de diciembre del pasado 2018, el día en que Andalucía se manifestó por la autonomía.

Decían que en aquel repertorio había «guasa, travesura, Rocío, Semana Santa, Feria y Romería», pero estos temas escondían mucho más: "reivindicación que se puede bailar, ejercicio político que surge de «la amputación de una parte de la historia andaluza, excluyendo y marginando al pueblo negro, gitano, musulmán y judío y ocultando su influencia en nuestra cultura actual». Lo resumen estupendamente así: "folklore futurista, respetuoso y descarao".

Ahora regresan con 'Fandango de Carmen Porter', que se beneficia de un imponente videoclip dirigido por el gaditano Nono Ayuso; un relato "entre "Un perro andaluz" y "Paranormal Activity", una minipelícula que cuenta con el protagonismo de actores como Óscar Corrales ('La trinchera infinita', 'Grupo 7') y Cristina Domínguez ('After', 'Cabeza de perro').