"Es difícil llevarlo todo yo pero ahora en mi música es mía al 100 por 100"

La malagueña, una de las participantes de la edición 2017 del talent show Operación Triunfo, ha vuelto al ruedo musical tras dos años de silencio obligado (por problemas con su discográfica) y lo ha hecho en sus propios términos, con dos temas creados y lanzados desde la independencia más absoluta

Ha estado dos años sin publicar canciones. ¿Qué sintió cuando regresó con Cuando tú te vas?

Muchísimos nervios. No empezaba de cero, pero después de tanto tiempo sin sacar música estaba muy nerviosa y ha sido un camino muy difícil y sacrificado. Me lo he currado muchísimo para llegar donde estoy y poder sacar mis temas. Cuando escuché por primera vez la canción en la radio me puse a llorar, me emocioné muchísimo y vi mi trabajo recompensado, y creo que se refleja.

¿Pasó algo que impidiera sacar antes la canción?

Yo no estuve parada porque yo quisiera, me vi obligada ante la situación que tenía con mi antigua discográfica. Cuando me dieron la carta de libertad, yo no dudé ni un segundo en seguir adelante, yo creo que lo fácil hubiera sido dejarlo porque es muy complicado remontar. He escogido el camino difícil porque yo a lo que me quiero dedicar es a la música.

Y ahora ha sacado un nuevo tema, Pídeme, a dúo con Raoul Vázquez, uno de sus compañeros de Operación Triunfo. ¿Qué pretende transmitir con esta canción?

Quiero que les llegue al alma, que les cale y se puedan sentir identificados. También quiero acoger a más público para que se lo lleven a sus vivencias.

¿Cómo surgió la colaboración con Raoul?

No estaba planeada. Yo tenía Pídeme a medias y me cuestioné hacer una colaboración, así que se lo mostré a Raoul y le encantó. Más adelante, nos reunimos con mi equipo para terminar de hacer el tema. Con la situación del coronavirus no sabíamos cómo lo podíamos hacer, así que esperamos un tiempo. Al final se planeó bien, ha ido todo rodado y lo hemos disfrutado.

¿Y el recibimiento qué tal ha sido?

No me esperaba el buen recibimiento que ha tenido dentro y fuera de España. Cuando saco un tema siempre tengo nervios y me cuestiono si va a gustar. Me quedé alucinando cómo funcionaba bien el tema fuera del país.

Suponemos que la Covid-19 está trastocando muchos de sus planes profesionales, ¿no?

Es difícil, para qué nos vamos a engañar. Por lo menos puedo decir que en esta situación tan grave he podido sacar dos temas sin ayuda de ninguna discográfica. Es muy complicado cuando tengo que llevarlo yo todo, pero conté con la colaboración de dos agencias y de mi equipo. Una discográfica te ayuda muchísimo; la verdad es que si me viniera una que me cuadrara no le diría que no.

¿Cree que ha cambiado su forma de hacer música desde que inició su carrera?

Yo creo que todo el mundo evoluciona. Siempre he tenido claro lo que he querido hacer, pero en el primer disco yo no era al cien por cien, no estaba dentro de la composición ni de la producción. Creo que un artista tiene que estar atento a todo,y ahora puedo hacer todo lo que yo quiera. En este momento muchos fans pueden ver cómo soy realmente y creo que eso también es lo bonito, que tus seguidores te vean cómo eres al cien por cien Yo lo que quiero es seguir con mi carrera tal y como la estoy enfocando.

¿Con quién le gustaría hacer su próxima colaboración?

Espero que pronto sea la de India Martinez. Ojalá mejore la situación del coronavirus y podamos hacerla. Ella me dijo que quería que hiciéramos un cara a cara, pero con la situación de la pandemia tendremos que esperar. Ojalá llegue pronto porque estoy deseando trabajar con ella.