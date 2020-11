La traductora mallorquina de la Nobel: "A la gente no le va a gustar comprar obra de Glück en otro sello"

La traductora mallorquina de la Premio Nobel Louise Glück, Ruth Miguel, mostró este lunes su apoyo a la editorial valenciana Pre-Textos, en la que publicó su traducción (firmada al alimón con Abraham Gragera) del poemario Averno de la poeta estadounidense. El sello perderá los derechos de publicación de Glück tras la ruptura unilateral del contrato por parte del agente de la escritora, el temido Andrew Wylie.

"No sólo se trata de que Pre-Textos haya editado por primera vez a esta autora en España y haya sacado libro tras libro de Glück durante muchos años [en concreto 14], ni se trata sólo de cómo ha cuidado cada detalle de esos libros. No vamos a hablar de justicia o lealtad, porque supongo que no tienen mucho que ver en este tipo de negocios y a alguien apodado 'El Chacal' [el agente de Glück] le darán igual estas cositas sensibleras no traducibles en cifras. No sé si la autora es consciente de la situación. Pero sólo hace falta ver la cantidad de páginas que ha llenado algo que sucede a diario en otros ámbitos y la indignación que ha despertado", reflexiona la profesora de la UIB. "Afortunadamente quedan reductos donde a la gente le importa que se hagan las cosas bien", dice. "Además, ahora mismo no creo que al público le vaya a gustar comprar un poemario de Glück en una editorial que no sea Pre-Textos. Espero que, por una vez, ganen los buenos".

Por otra parte, el escritor y articulista de este diario José Carlos Llop, amigo del editor de Pre-Textos, Miguel Borrás, a quien le une también el trabajo que realizan para el Premio Juan March Cencillo de Novela Breve (Llop es el presidente del jurado y Borrás el coeditor junto a la Fundación Bartolomé March, entidad que convoca el galardón), escribió el pasado sábado en 'The Objective' sobre lo acontecido con Glück: "Inmediatamente otros editores han desembarcado como Hermanos de la Costa, bolsa en mano a modo de sable, con el objeto de comprar los derechos de la poesía de Glück, arrebatándoselos a los pequeños editores que habían apostado por ella cuando en la lengua de destino era una desconocida".

Borrás atendió este lunes a EL DIARIO DE MALLORCA y confesó que empezaba a tener dudas acerca de si Glück estaba al corriente de lo sucedido. "Le enviamos una carta hace diez días y aún no hemos obtenido respuesta. Hoy [ayer] es mi cumpleaños y quiero seguir pensando que ella no sabe nada de las maniobras de esta gentuza. Lo digo con dolor". En estos momentos, circula un escrito de apoyo a Pre-Textos al que se están adhiriendo personalidades del sector cultural, entre ellos profesores de la UIB. "Sé que una profesora de la Universidad Andrés Bello va a denunciar estas malas prácticas a la Academia Sueca", relata el editor.