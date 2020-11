Abierta la convocatoria del Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones

Fundación Unicaja convoca un año más el Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones, que alcanza su vigésima segunda edición, dotado con 18.000 euros al ganador y la publicación del libro por Alianza Editorial, y cuyo plazo de entrega de trabajos comienza hoy y concluye el próximo 31 de mayo de 2021.

La convocatoria de este certamen responde al interés de la Fundación Unicaja por impulsar y fomentar sus vínculos con el mundo de la cultura, así como por su apuesta por la difusión de la creación y la obra literaria, a la vez de respaldar e incentivar el talento y la promoción artística. Este galardón forma parte de la relación de iniciativas y reconocimientos propios puestos en marcha por la institución, entre los que también figura el Premio Unicaja de Relatos, el Premio Unicaja de Artículos Periodísticos o el Premio Unicaja de Poesía.

Al XXII Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones pueden concurrir escritores mayores de edad, que presenten obras escritas en castellano, originales e inéditas, y que no hayan sido premiadas en ningún otro concurso. La extensión de los trabajos no será inferior a 150 folios y deberán presentarse por duplicado, en tamaño Din A4, letra Times New Roman de 12 puntos y a doble espacio, y con las páginas debidamente numeradas. Deberá remitir la obra al email premiosliterarios@fundacionunicaja.com.