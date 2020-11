"Un pliego pionero" para la adjudicación de la plaza de La Malagueta

"Premiamos a aquellas empresas que aumenten los porcentajes en los descuentos de abonos y localidades", explica el diputado de Cultura Víctor González.

La Diputación Provincial de Málaga ha aprobado por urgencia en el pleno de este miércoles 18 de noviembre el pliego para la organización y gestión de los espectáculos taurinos a celebrar en la Plaza de Toros de la Malagueta, durante la Semana Santa y la Feria de agosto, y la promoción y apoyo a la Escuela Taurina Provincial.

La empresa adjudicataria tendrá que organizar nueve festejos mayores en cada una de las cuatro anualidades (más una opción de prórroga), distribuidos en Semana Santa que se podrá celebrar una corrida el sábado Santo o el Domingo de Resurrección; así como seis corridas de toros a pie (una de ellas deberá ser de carácter torista y otra Picassiana), una de rejones y una novillada con picadores durante la Feria. Esto supone mantener el mismo número de festejos que se establecía en el anterior contrato.

En su intervención en el pleno, el diputado de Cultura Víctor González exponía: "Nos encontramos ante un contrato muy complicado, porque la organización de espectáculos taurinos en los tiempos actuales no es fácil de abordar, sobre todo con la nueva Ley de Contratos y en plena pandemia". El expediente, calificado de "modélico e impoluto" por el diputado, contó con los votos a favor de los grupos populares y de Ciudadanos, así como del diputado no adscrito Juan Cassá; la abstención socialista y la negativa de Adelante Málaga. Durante su exposición, González lo definió como "un pliego pionero", destacando sus aspectos más relevantes.

En contraposición con el mantenimiento de espectáculos, "premiamos sobre todo a aquellas empresas que aumenten los porcentajes en los descuentos de abonos y localidades", a partir de un 20 por ciento. También habrá precios especiales para desempleados, jóvenes y personas mayores; además de recuperar las localidades institucionales y 3.000 entradas para los distintos municipios de la provincia. "Haremos un sorteo y daremos 50 entradas a cada municipio de más de 20.000 habitantes, y 25 a los de menos; atendiendo así a las peticiones que nos han venido realizando todos los Ayuntamientos", puntualizó.

"Queremos la mejor programación taurina, con los mejores matadores y ganaderías, y seremos intransigentes con los incumplimientos", y por contra "no exigimos al empresario ninguna contraprestación económica", señaló el diputado de Cultura; quien especificó que "no hay ni canon fijo ni canon variable" con un tanto por ciento de las entradas, como se establecía en el contrato anterior. "Lo que sí pedimos a cambio es que el beneficio que no obtenemos económicamente por parte de la Diputación revierta directamente en el abonado y en el aficionado, porque queremos vez La Malagueta llena", concluyó. Además, en el aspecto económico se implanta una cláusula Covid "para afrontar la realidad actual". Con todo, es un pliego "con un presupuesto de licitación de más de 11 millones de euros", afirmó.

Entre las restantes novedades que presenta el pliego se establece la obligatoriedad de realizar la presentación de los carteles de la feria a mediados de mayo, en lugar de a finales de junio como hasta ahora. "Así, estaremos más meses hablando de toros", señaló Víctor González; quien también enfatizó en la obligación de la empresa adjudicataria de colaborar con la Escuela Taurina Provincial con la cesión de 40 vacas y 20 erales (en un número que también se ha visto reducido), así como en la organización del Certamen Internacional de La Malagueta. En este sentido, hay que señalar que la escuela seguirá siendo gestionada por Óscar Plaza con Fernando Cámara como director artístico, al ser la única propuesta presentada al concurso convocado por la Diputación, y para cuya apertura del primer sobre se reunía este lunes la mesa de contratación.