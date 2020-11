Antonio Cortés: «Lo clásico siempre está ahí, es bueno retomarlo y alimentarlo»

El nerjeño, conocido por haber empezado su carrera artística en el concurso Se llama Copla, de Canal Sur, estrena su nuevo single 'Duele Al Respirar', el primer anticipo de un disco, Copla y Flamenco, con el que vuelve a sus raíces. Dice que será «un disco redondo porque es Antonio Cortés en estado puro».

Tras 15 años de trayectoria musical, ¿cómo ha cambiado su vida?

Mi vida ha cambiado rotundamente para bien. Hace 15 años empezaba un sueño en un concurso televisivo de talento, Se llama Copla, y jamás me podía imaginar que me llevaría a dedicarme profesionalmente a la música, era lo que menos podía pensar en mi vida porque de hecho, mi camino estaba dado por otros lares. La vida y el destino me pusieron en este camino.

¿Qué es lo que marca la diferencia entre Copla y Flamenco, su nuevo disco, y los anteriores?

Este quinto álbum es un disco redondo porque es Antonio Cortés en estado puro; vuelvo a mis orígenes, donde yo siempre comencéo. Va a haber duetos muy importantes que van a sorprender, hay saetas y muchos estilos derivados de la copla y el flamenco en estado puro, que es lo que el público quiere y le gusta. He hecho mucho recorrido en muchos discos, pero quizás éste sea el más personal y más yo.

¿Podría desvelar alguna colaboración que tengas en el disco?

Dos palabras: flamenco y copla. Por un lado, un artista de flamenco muy importante, de una familia que he tenido el gusto de conocer porque me ha abierto las puertas y de la que he aprendido mucho. Y por otro lado, un artista de copla que está en estado puro y es un gran referente.

¿Qué es lo que pretende transmitir en su nuevo single, Duele al respirar?

Trato de transmitir mi personalidad a través del flamenco, que es lo que me apasiona, cantando por bulerías y por sentimiento. Estoy en estado puro realzando mi personalidad, que es lo más importante dentro de la música.

¿Cómo surgió la idea de hacer un videoclip con la canción de adelanto de Copla y Flamenco?

Cuando empecé en la nueva discográfica, Ocean Music, me ofrecieron hacer un videoclip. Es un poco autobiográfico, porque cuenta que el cantaor fue torero y refleja esa pasión por la copla y el flamenco. Además, se ven unas imágenes muy bonitas, en Ronda, un torero maravilloso con mi voz y una historia de amor preciosa.

Con respecto a la historia, ¿ha sido una experiencia suya del pasado?

Puede ser. Siempre trato que los temas que compongo tengan un poco de autobiografía para que yo me pueda sentir mejor cantándolos.

Sabiendo que es usted amante de la Semana Santa por las coplas que ha cantado en años anteriores, ¿cómo afrontó que este año no se celebrara un acontecimiento tan importante para usted?

Al principio me molestó un poco porque la situación es compleja, pero hay que entenderlo. Me lo tomé escuchando música en mi casa, aprovechando el tiempo para retomar este nuevo disco, grabar singles y ver mucha Semana Santa de otros años. Ha sido duro, no obstante, hay que superar este momento y salir reforzados. No podemos ser más negativos todavía, se trata de un problema que estamos todos viviendo y lo hemos sufrido. Espero que sirva para ser mejores personas y salir reforzados.

¿Qué cosas le ha aportado el confinamiento a su música y cómo le afecta?

La parte buena es que, como he dicho,todo este tiempo lo he aprovechado al máximo en los proyectos musicales, como el disco, que estará para el primer trimestre del año nuevo en 2021. Por lo demás, ha sido un tiempo complicado que lo hemos estado sufriendo, espero que haya conciertos, porque la cultura siempre es segura.

¿Qué artistas le han inspirado en las canciones de su nuevo disco?

Yo escucho muchísima música, no soy artista de un solo género. Siempre he dicho que toda la música que suene bien para mí es buena, y con este disco que hemos hecho de flamenco y copla, he estudiado y escuchado mucho flamenco: Camarón, Agujetas, la familia Méndez de Jerez y hasta una buena copla de Rocío Jurado. Lo clásico siempre está ahí y es bueno retomarlo, escucharlo y alimentarlo.