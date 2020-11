Elphomega y Ciclo: mano a mano a otro nivel

Hay raperos que siguen a los líderes y otros que marcan el camino. Elphomega lleva años siendo de los que señalan los senderos del futuro, desde su personalidad singularísima e intransferible, cada vez más insobornable. Está a punto de lanzar 'Truly Yours', su nuevo álbum, un mano a mano con el productor Ciclo, y dicen los que lo han escuchado (sale el próximo diciembre, a través del sello boquerón Ruanda Records), que es canela, un repertorio evocador, relajado y fascinante en forma y fondo.

Parece que 'Punchline', el primer adelanto del disco, da bastantes pistas de lo que encontraremos: Ciclo, en la consola, aporta beats y texturas luminosos y emotivos; Elpho, ante el micro, rima en busca de un existencialismo cotidiano, a la suya, lejos de estériles competiciones. Hay más temas, doce en total, con pocas colaboraciones (Julia Martín, Dheformer Galinier y Peter Samir), que, avisan desde Ruanda Records, son "bocados de realidad despojados de fantasía y expuestos con elegancia y sencillez". Y la demostración, por si hacía falta, de que el malagueño está en su mejor momento creativo: "No me releva ningún gato copión / ni la industria me ha matao las ganas que tengo de rally", rapea en 'Punchline'.

'Truly Yours' es un nuevo capítulo en la saga mutante y poliédrica de Sergio Albarracín, nombre real del rapero, uno de los de la vieja escuela que no da vergüenza ajena ahora, en feliz definición de un fan. Quizás es porque no se ha adaptado a los nuevos tiempos, sino que éstos, en realidad, le han dado la razón. "Pienso que lo que me hace diferente es lo que me da valor, por eso nunca he renegado de mi postura ni de mi estética ni nada de eso; es más, he jugado con ella, la he potenciado y me he beneficiado. Donde algunos han visto un handicap yo he visto un arma", nos contó hace unos años el malagueño, capaz de hablar de Nick Drake en sus rimas e incluir en sus playlists personales a The Radio Dept., Leonard Cohen, Au revoir Simone, Our Broken Garden, Warpaint, Pony Bravo y El Guincho€

Ciclo es un productor cordobés afincado en Málaga y artífice del sello independiente Ruanda Records. Los aficionados a los beats exquisitos, mimados hasta el detalle, inspirados por alquimistas del sonido y el ritmo como Dilla, le conocerán de sus aventuras junto a Guerra y Dheformer Galinier, entre otros.

'Truly yours' saldrá a la venta el 11 de diciembre. Hay ganas.