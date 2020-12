David Leo García vuelve a la televisión

David Leo García vuelve al ruedo de los concursos televisivos. Hace cuatro años se convirtió en el ganador del mayor bote de 'Pasapalabra' en su programa 109 y con la palabra 'ranzón'. 1,8 millones después, el malagueño, que estudia Cine en Barcelona y sigue escribiendo poesía, se incorpora a 'El cazador', el concurso de las tardes de La 1. David Leo se une a Erundino Alonso, Paz Herrera, Ruth de Andrés y Lilit Manukyan, otros famosos exconcursantes televisivos, para reforzar el equipo de cazadores en la cuarta temporada del programa, que se emitirá a partir de enero.

'El cazador' es la versión española de 'The chase', formato de preguntas y respuestas en el que un grupo de cuatro competidores anónimos intentará derrotar a un concursante profesional de la televisión para llevarse el premio final.

A David Leo García (recordemos, el autor más joven en ganar el prestigioso Premio Hiperión de Poesía, con 17 años) le pirran los concursos de televisión: antes de doctorarse en popularidad en 'Pasapalabra', participó en 'Avanti', 'Cifras y letras', 'Gafapastas' y, muy especialmente, 'Saber y ganar'. «Me gustan mucho los concursos de la televisión. Sirven para darme vidilla y, claro, también dinero», suele responder cuando se le pregunta por su filia catódica. De hecho, nada más ganar el bote de 'Pasapalabra', preguntado por futuras participaciones en concursos, respondió: "Es pronto para decidirlo, pero seguramente sí. Mi madre me dice «hijo, siempre tienes que estar entretenido con algo». Así que no muy tarde me buscaré una meta con la que atormentarme y disfrutar". O atormentar a otros, como parece que hará en 'El cazador'.