El arte urbano de Banksy ya está en Madrid

Vista de la nueva exposición de Banksy, "The Street is a Canvas", que desembarca en el Círculo de Bellas Artes en Madrid. EFE

El Círculo de Bellas Artes de Madrid inaugura este jueves 3 de diciembre la exposición 'BANKSY. The Street is a Canvas', una muestra inédita en España que reúne algunas de las obras más conocidas del artista británico como 'Niña con paraguas', 'Niña con globo' o 'El amor está en el aire'.

En total, esta muestra reúne más de 70 creaciones de Banksy, que incluyen una selección de obras únicas ejecutadas con diferentes técnicas: óleo o acrílico sobre lienzo, spray sobre lienzo y madera, serigrafías de edición limitada, esténciles sobre metal u hormigón, esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías.

Gran parte de las piezas, procedentes de colecciones privadas internacionales se exhiben en Madrid por primera vez. Además, una instalación multimedia envolvente especialmente creada para esta muestra dará la bienvenida al visitante, desvelando pistas sobre el misterioso artista, destacando sus piezas más importantes.

Entre las obras más reconocidas de la muestra se encuentra la serigrafía original de la serie 'Niña con globo', similar a la recientemente destruida por el propio artista en una acción en Sotheby's, la casa de subastas de Londres.

También estará 'Nola', 'Girl with Umbrella' ('Niña con paraguas') o 'Rain Girl' ('Niña en la lluvia'), que apareció por primera vez en el barrio de Marigny de Nueva Orleans. NOLA es la abreviatura amable de Nueva Orleans. En 2005, el huracán Katrina llegó a la ciudad y prácticamente la arrasó. Los diques, que tenían que proteger la ciudad de las inundaciones, se rompieron.

El huracán dejó miles de muertos. En 2008, cuando el huracán Gustav se acercaba a Nueva Orleans, Bansky pintó 15 grafitis en las calles de la ciudad en medio de la evacuación, en los que se reflejaba la incapacidad de la gente para enfrentarse a los elementos. El de la muestra es uno de los pocos grafitis que quedan y es, además, la imagen más conmovedora que narra la historia de la tragedia que supuso el huracán Katrina.

Otra de las piezas destacadas es la de 'Cristo con bolsas de la compra' ('Christ with bags'). Esta obra se lanzó en 2004 con una edición de 82 copias y, a pesar de que se convirtió en una imagen de culto, nunca se ha vuelto a imprimir ni reproducir.

Se trata de una sátira sobre la distorsión del verdadero significado de la Navidad. Una fiesta que para el autor evoca valores como la misericordia, compasión, perdón y gratitud, convertida en un día de consumo desenfrenado, en el que priman la glotonería y los regalos caros.

'El amor está en el aire'

Otra de las obras que podrá verse es la de 'Love is in the air', también conocida como 'El lanzador de flores'. Son muchos los marchantes y casas de subastas que realizan estudios artísticos y uno de ellos, realizado en 2017, puso de manifiesto que más de la mitad de las personas a las que se preguntó reconocía esta obra como un trabajo de Banksy.

En esta pieza, el artista retrata a un manifestante que está participando en una protesta callejera y cuya cara queda oculta por un pañuelo. A primera vista, parece que está lanzando un coctel Molotov, pero si se mira con mayor detenimiento, se podrá ver que en realidad lo que tiene en sus manos es un ramo de flores.

Banksy creó la primera de estas imágenes en 2003 durante su primer viaje a Palestina. El guía que le condujo hasta el muro le aseguró que al otro lado nunca había nadie vigilando, pero, tras finalizar la obra, el artista descubrió que hay francotiradores apostados a lo largo del muro.

'BANKSY. The Street is a Canvas' es una coproducción del Circulo de Bellas Artes de Madrid, IQ Art Management y Sold Out, también responsables de la muestra 'BANKSY. Genius or Vandal?', visitada por más de 600.000 personas en Moscú, San Petersburgo y Madrid. Estará hasta el próximo 9 de mayo.