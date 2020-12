Hnos Munoz y RomeroMartín: el futuro musical se dibuja a dúo

Que un par de dúos medio malagueños tan diferentes como Hnos Munoz y RomeroMartín terminaran colaborando resulta, de alguna manera, algo lógico. En sus respectivos ámbitos musicales de actuación (los primeros practican r n' b modernísimo; los segundos, flamenco pasado por la electrónica) operan de manera similar: desde los márgenes, insobornables y hambrientos de futuro. Hace unas semanas han publicado un tema conjunto, 'Mala suerte', que demuestra que en nuestra ciudad hay un horizonte musical de esplendor.

Según sus propios autores, la canción es «un lamento nocturno entre palmas y tintes, una incursión a nuevas zonas por parte de las dos bandas, buscando un punto de encuentro basado en el arraigo andaluz y el sonido contemporáneo». Guitarras flamencas tratadas, sintetizadores narcotizados, bases de trap perezoso, Autotune por doquier... Purísimo sonido a hoy, que reivindica lo que somos pero reposicionándonos en el escenario musical global.

'Mala suerte' invita a (re)descubrir las cortas aún e interesantísimas trayectoras de ambas parejas artísticas. Por un lado tenemos a Nacho Zayas y Álex Rosano; o sea, Hnos Munoz (en la foto inferior). Sí, Munoz, no Muñoz. Nacho es malagueño y Álex, de Tarifa, y no son hermanos; estudiaron al mismo tiempo en la UMA pero no se conocieron. Tiempo después, exiliados ambos en Madrid por motivos laborales, se conocieron en 2017 y coincidieron en su amor por el r n' b contemporáneo. Hoy son uno de los grandes secretos a voces de la escena urbana nacional (si es que alguien sabe exactamente a qué nos referimos cuando usamos la palabra urbana).

La suya es una música seductora, sedosa, texturada, emocional y de neón (no muy lejos del primer The Weeknd, por ejemplo); un sonido nocturno, de un romanticismo muy singular y con unas voces susurrantes, que, por cierto, en ningún momento esconden el acento andaluz. Este mayo lanzaron su primer álbum, 'Nuevo romance' (Club Ruido), que confirmó los quilates de su propuesta. Ojo también a sus videoclips, tan evocadores e intrigantes como la propia música.

RomeroMartín son el sevillano Álvaro Romero, cantaor, poeta, performer y activista, y el malagueño Toni Martín, productor. Ambos hacen lo que les da la gana con el jondo: la primera canción que lanzaron se titula 'Nana del culo' y estaba inspirada en un discurso del creador multimedia chileno Pedro Lemebel (un revolucionario de los cánones sexuales y un performer capaz de enterrarse en cal). También a mediados de año, como Hnos Munoz, lanzaron 'Manifiesto' (Ground Control), su debut en el formato de larga duración, un alegato a favor de la diferencia, folclore revolucionado por la electrónica, siguiendo el espíritu de talentos andaluces del momento como, por ejemplo, nuestra Le Parody. «Cada vez quiero ser más libre haciendo lo que va conmigo, lo que voy viviendo. Yo me dedicaba al flamenco y me di cuenta de que me faltaba algo, tuve una especie de depresión, no me apetecía seguir. Era extraño, porque hacía lo que me gustaba, salía mucho de gira, pero había algo en mí que decía que no era yo, necesitaba llevar lo que hago, el flamenco tradicional, a lo que vivo», aseguró el cantaor en una reciente entrevista con la periodista Sara Esteller.

Así que 'Mala suerte' reúne al que quizás sea el par de duplas medioboqueronas con más futuro de ahora mismo para dibujar un horizonte musical, el andaluz, que es pura ambrosía.