La Dani: de La Victoria al mundo

Era cuestión de tiempo que el nombre de La Dani accediera a la primera línea de la cultura alternativa nacional. La joven artista malagueña acaba de fichar por Subterfuge, el legendario sello indie español, para lanzar 'Banana split', un epé que ya cuenta con un adelanto, 'Dew'. Y que no se preocupen sus fans, que el relumbrón no va a acabar con su proverbial procacidad: "Hoy esto se va a acabar / hoy voy a salir a bailar / y el primero que se cruce / yo me lo voy a chigar", así comienza la balada, a piano y autotune, con la que prologa su nuevo repertorio.

¿Se imaginan a Lola Flores perreando a ritmo de dembow? ¿O a Beyoncé de compras por un mercadillo dominguero? ¿O a McNamara comiéndose un campero del Parrilla? Todo eso y mucho más es la artista nacida Daniel Pozo, dependienta de tiendas de ropa, modelo, cantante e intérprete, y, sobre todo, personaje imprescindible del underground malagueño. «La esperanza queer de la música urbana española». Así la saludó la revista 'Vice', biblia de lo salvaje, bizarro y peculiar.

«Dices que lo muevo como Beyoncé / eso ya lo sé / cuando tú te acercas se moja mi piel / Eres mi Jay-Z». Ése es el estribillo que a muchos se les quedó clavado en el Orgullo Gay de San Juan de Letrán de hace varios años. El de 'Como Beyoncé', la canción con la que se presentó en sociedad como cantante: «Le dije a mi amigo del colegio de toda la vida que es músico, Guille [Estereotipo, su productor] que hiciésemos una canción de broma para las amigas, para ponérnosla, reírnos y ya está. Y así salió 'Como Beyoncé'», recordó para 'Pez Magazine'. Cuentan que fue apotéosico. Escúchenla, si no lo han hecho todavía y descubrirán por qué la cosa se viralizó con rapidez y abrió el apetito de los buscadores de singularidades musicales. Luego llegaron 'Gordo y apretao' (sí, una tremenda oda al trasero) y 'Ciudad del vicio', sobre Málaga, su Málaga.

A los 9 años Daniel se sentía muy a gusto vistiéndose de mujer. Le encantaban los Carnavales, más que nada porque era el momento en que podía sentirse mujer «sin que sonara raro». Ahora ya no necesita el permiso del calendario para hacerlo: «Con lo que no me siento cómodo es bajo los parámetros de tener que vestir de tal forma por ser hombre, o de tal otra por ser mujer. Es por eso que desde chica hacía lo que me apetecía», aseguró en Vice. Años después, su «sueño platónico», bajo la ducha, era imaginarse cantando, sobre un escenario. «Me visualizaba encima de un escenario, pero nunca habría pensado que llegaría».

La Dani hecho cortometrajes, ha vestido ropa de Palomo Spain, ha protagonizado campañas y spots publicitarios, ha protagonizado videoclips para otros grupos (como los malagueños Arista Fiera)... Pero de algo hay que comer: en febrero del 2020 se fue a Madrid para trabajar en una tienda de ropa y para «cambiar de aires». Carlos Galán y su equipo de Subterfuge han estado al quite y han terminado fichando a la artista malagueña. "En su imaginario conviven Lola Flores, La Lupe, Lil Kim, Rihanna, Las Chuches o Kali Uchis, entre otras. El folklore andaluz, con su iconografía religiosa o las señoras malagueñas que observa en situaciones cotidianas son sus mayores influencias", dicen de ella. De La Victoria al mundo, señoras y señores.