"Con lo que ha ocurrido con el coronavirus he valorado mucho el abrazo de un amigo"

El Kanka despedirá 2020 con un concierto en doble sesión en La Riviera madrileña: "Queremos poner un broche de oro a un año de mierda". "En mi vida me hubiera imaginado estar encerrado solo durante un tiempo y estar con mascarilla en la calle", confiesa.

El cantautor malagueño El Kanka anticipa El fin del mundo. El 15 de diciembre estrenó su single más apocalíptico en un año que también lo está siendo. Un tema sutil, sarcástico y directo que se traslada a un futuro afectado por el cambio climático.

¿Qué es lo que sientes antes de estrenar un single?

Siempre hay esos nervios, ese punto de incertidumbre de saber si a la gente le va a gustar o no. Yo muchas veces he estado orgulloso de una canción en concreto porque me ha salido especialmente redondita y después no ha funcionado tanto, y luego hay canciones que veo más imperfectas y se han convertido en una de las preferidas.

Vamos con El fin del mundo. ¿Qué has querido transmitir con esta canción?

Hacía tiempo que quería escribir sobre esto porque nos estamos cargando el planeta. Recuerdo cuando se compartieron las noticias de los peces muertos en el Mar Menor, tengo muchos amigos murcianos que me enviaban fotos y me parecía muy triste y desolador. A partir de ahí empecé a darle vueltas a la temática, pero no me había puesto a escribir nada. Fui a un concierto de El Pala, que es un cantautor colombiano de Medellín que, además de ser poeta y un genio, me inspira mucho. Así que fui a un concierto de él y me puse a darle vueltas a un par de sonetos que se convirtieron al final en esta canción.

¿Qué tal la vuelta a los escenarios tras el confinamiento?

He tocado prácticamente todos los meses de mi vida desde que me dedico a esto así que haber estado cinco meses sin hacerlo fue súper loco. Estaba deseando sentir eso otra vez, comunicarme con mi público en vivo y en directo, con esa intimidad. La primera vez que pisé un escenario después del confinamiento fue en un concierto pequeñito al aire libre de media hora en el que había 40 personas. Fue muy raro ver al público muy separado y con las mascarillas puestas, pero muy emocionante.

El 20 de diciembre actúas en La Riviera en una doble sesión. Será tu último concierto del año. ¿Habrá sorpresas?

No teníamos planeado tener ese concierto; nos lo propusieron y lo vamos a hacer. Queremos hacer algo distinto al ser un año tan raro y difícil, queremos ponerle un broche de oro a un año de mierda. Habrá invitados que no puedo desvelar porque será sorpresa y haré alguna cosita especial. Espero que nos vayamos estas navidades tan raras con un buen sabor de boca.

El lado bueno del confinamiento es que los músicos han tenido más tiempo para componer...

Yo siempre estoy componiendo porque es mi pasión y mi forma de vida. Lo que sí creo que ha cambiado es la perspectiva porque no nos esperábamos esta situación. En mi vida me hubiera imaginado estar encerrado solo durante un tiempo y estar con mascarillas en la calle. La canción Sabéis quienes sois, que habla de la amistad y el círculo de confianza, seguramente no se me hubiese ocurrido si no fuera por esto. He valorado mucho el abrazo de un amigo, poder contarle cosas a la cara...

Su última grabación fue CanEpé, un breve repertorio compuesto y grabado durante la gira de El arte de saltar, en 2019. ¿Habrá novedades discográficas pronto?

Nosotros queríamos grabar en septiembre un nuevo disco, pero no podíamos sacarlo si no era en condiciones. Tenemos mucho tirón en Latinoamérica y pensamos en atrasarlo un añito y así poder hacer las cosas bien. En septiembre del año que viene empezaremos y saldrá a principios de 2022. Iré sacando temas sueltos, al margen del disco, que irán apareciendo más adelante.