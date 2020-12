Programa de teatro infantil para esta Navidad en Málaga

El teatro infantil será el protagonista esta Navidad en Málaga en el programa de los recintos municipales al aire libre Eduardo Ocón y el Auditorio del Parque Héroes de la Batalla de Teatinos, con un ciclo que comenzará este 23 de diciembre y se mantendrá hasta el 5 de enero. Con el nombre de 'Teatro en Familia', esta propuesta del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con la Obra Social "la Caixa", incluye quince sesiones de teatro infantil en unos espacios al aire libre y con el aforo controlado.

Este año se incorpora como nuevo escenario el Parque Héroes de la Batalla de Teatinos, situado en la plaza Manos Unidas en la zona de la calle Orson Welles intercesión con la avenida Lope de Vega. Tal como señala la concejala de Cultura, Noelia Losada: "Se trata de acercar esta oferta cultural dirigida a los más pequeños y sus familias a dos puntos distintos y distantes de la ciudad para facilitar el acceso lo más posible. Es también importante que estos espectadores se acerquen desde la infancia a las artes escénicas y se vayan sumergiendo en la cultura".

'Teatro en familia' ofrece estas Navidades un variado programa con protagonistas como el Ratoncito Pérez, Peneque o Caperucita Rock-ja. Un total de nueve compañías, muchas de ellas malagueñas, serán las encargada de dar vida a estos personajes: Títeres de Miguel Pino, Acuario Teatro, Los Títeres de Manuel Chaves, La Perrera, Pata Teatro, Tantontería, Dani Danielo, Pirueta Teatro y la Fábrica Teatro.

Todas las obras se representarán a las 12.00 del mediodía con entrada gratuita.



El programa

23/12/2020

Peneque y el fantasma

Títeres de Miguel Pino

Eduardo Ocón

Sr. Pino y Tina Madrina, colocan banderitas de colores, de pronto una de las guirnaldas se desprende, no le dan importancia y la vuelven a recolocar, Esto se va poniendo interesante cuando por una esquina del escenario un pequeño fantasmilla, aparece revoloteando posándose en el interior del teatro. ¿Descubrirán quién es el misterioso fantasmilla? ¿Malvados personajes querrán estropear la Navidad? Peneque con la ayuda de todos los presentes, niños y niñas con la frase mítica "Peneque, Peneque donde te metes" lo impedirán.

Creado por Miguel Pino en 1959, "Peneque" el Valiente es uno de los personajes de títeres tradicional más conocido y queridos en el mundo del títere en nuestro país.

Caperucita Rock-ja

Acuario Teatro

Teatinos

Acuario Teatro realiza una moderna y divertida adaptación de la obra de Charles Perrault, en la que sus personajes no pierden la esencia original y la historia mantiene sus constantes. El respeto al autor y al propio cuento está presente en este montaje musical de una hora de duración.

La vida y las circunstancias€ cambian, y con ellas la realidad de los menores, que abren sus ojos a un mundo nuevo sin perder su condición natural de niños. A ellos nos dirigimos, y a sus padres, y a ellos les ofrecemos una nueva perspectiva del "lobo", de la "abuelita" y de la propia protagonista.

El ritmo, el humor y la sorpresa teatral son las señas de identidad de la compañía Acuario Teatro, que lleva a los escenarios las historias que nunca mueren.



24/12/2020

Las aventuras de Campanín y Barrenilla

Títeres Manuel de Chaves

Eduardo Ocón

El alcalde de Villapinto envía a Campanín y Barrenilla para investigar los continuos robos a los aldeanos que cruzan el bosque sin recordar nada. La bruja Mikaela está detrás de todo este asunto y nuestros héroes tendrán que resolver este misterio.

26/12/2020

Historia de Ma Xuan Ga

La Perrera

Eduardo Ocón

Ma Xuan Ga es una ciudad, quizá un país, o simplemente un lugar. Qué más da. No importa tanto el sitio, importa la gente de ese sitio y su felicidad. Al principio y durante un tiempo la tuvieron. Pero entonces apareció un monstruo, el Monstruo de la Tormenta, lo llamaron. Y este monstruo cambió sus vidas y su forma de pensar.

Ésta es una historia que nos muestra auténticos héroes y verdaderas heroínas, sin capas ni poderes, sino gente corriente dispuesta a ayudar a sus semejantes y con la determinación de hacer de éste un mundo mejor.

Los viajes de Julio Verne

Acuario Teatro

Teatinos

Un espectáculo educativo, divertido y participativo en el que pasamos de un relato a otro, haciendo ficción dentro de la ficción a través de algunas de las novelas más emblemáticas de Julio Verne: "Viaje al centro de la tierra", "La vuelta al mundo en 80 días", "Veinte mil leguas de viaje submarino", "De la tierra a la luna" o "La isla misteriosa".

27/12/2020

Peneque La Canción del Pirata

Títeres de Miguel Pino

Eduardo Ocón

Un misterioso barco llega hasta el castillo del rey. El pirata Caratuerta, tras engañar a la princesa Linda, la secuestra y la encierra en la oscura bodega de su carabela prometiendo liberarla a cambio de un saco de monedas de oro. En esta ocasión, "Peneque" el Valiente, como capitán de los ejércitos del rey, tendrá que utilizar todo su ingenio, para rescatar a la princesa Linda.

28/12/2020

Gruñidos

TanTonTería Teatro

Eduardo Ocón

Los monstruos a pesar de lo que se cree son seres buenos que se dedican a contar cuentos a los niños para que se vayan felices a la cama. Un día Harapo se enfada porque Galtzerdi, su amigo, ha escrito un cuento el cual está teniendo mucho éxito. Tras esconderle el cuento, tienen una gran discusión que ocasiona que las vocales, al escuchar los gritos abandonen a los monstruos. Desde entonces se les otorga a los monstruos que son asustadores. Los monstruos junto con su amiga Malala (una niña inventora) buscarán a las vocales.

Debajo del tejado

Pata Teatro

Teatinos

(Representación y posterior charla coloquio)

Debajo del tejado hay un bloque. En el bloque hay varias casas. Cada casa tiene una puerta y detrás de cada puerta hay una historia. Las personas que habitan esas historias son nuestros protagonistas. Una apasionante comedia que vuelve para recordarnos que lo cotidiano, lo que nos sucede día a día, puede ser realmente extraordinario. Este espectáculo ha obtenido el Premio FETEN 2020 a la Mejor Autoría, el Premio Ateneo de Teatro 2018 al Mejor Espectáculo Infantil y tres nominaciones a los Premios Lorca de Teatro Andaluz 2019 (Mejor Espectáculo para la Infancia, Mejor Diseño de Iluminación y Mejor Escenografía)

29/12/2020

Hansel y Gretel

Acuario Teatro

Teatinos

Un leñador y su mujer deciden abandonar a sus dos hijos, pues no tienen trabajo ni nada que darles de comer. El padre los lleva al bosque, pero Hansel, que ha oído la conversación, es precavido y arroja migajas de pan por el camino para poder volver. Sin embargo los pájaros se han comido las migajas. Se encuentran perdidos en el bosque y de pronto, para su sorpresa, descubren una casita hecha de tejas de nata, paredes de chocolate y cristales de caramelo. Una extraña mujer los invita a pasar y ellos se sienten felices, pero se trata de una malvada bruja que los encierra y alimenta sin parar con el único fin de comérselos. Hansel y Gretel tendrán que utilizar su ingenio para poder escapar.

30/12/2020

IMAGINA ¡Un circo mágico!

Dani Danielo

Teatinos

IMAGINA, es el mundo donde vive Tula. Un mundo de color que, desde hace algunas Lunas, se ha teñido de grises debido a que Tula lleva un tiempo triste y sin ilusión, al comprobar que sus sueños siempre duermen y sueñan en despertar.

Pero un día, llega a IMAGINA Dani Danielo, un viajero muy carismático y lleno de secretos. Quien no dudará ni un instante en ayudar a Tula a pintar de nuevo sus sueños, dándole la posibilidad de poder conseguirlos, y demostrándole que no solo basta con soñarlos sino que hay que trabajar sobre ellos. Ella no se lo pondrá fácil al visitante, y en cada decisión, dará un giro a los colores. Una obra cargada de magia, de números de circo, de música, de luz, de cambios, de ilusión y, sobre todo, de esfuerzo y de mensajes positivos.



02/01/2021

El retablo de los cuentos

Pirueta Teatro

Eduardo Ocón

El retablo de los cuentos es una obra de teatro de títeres y cuentos. Un titiritero llega con su teatrillo al centro de la plaza para comenzar con su función. Una narradora de cuentos llega a la misma plaza, mismo lugar y a la misma hora a contar sus historias.

Estos artistas ambulantes coinciden en el mismo lugar. Entre ellos se pondrán de acuerdo para comenzar con esta función. Podrán ponerse de acuerdo? Un rato cada uno? Los dos juntos? Como harán para realizar la función estos artistas ambulantes? Le preguntaran al público presente qué es lo que prefieren?

Esperemos que estos grandes artistas puedan convivir en la misma plaza. Espectáculo de títeres cuentos y mucho, mucho humor.

03/01/2021

La verdadera historia del ratoncito Pérez

La fábrica de los cuentos

Eduardo Ocón

Como cada noche Fito, un pequeño ratón, le pide a su abuelo que le cuente más historias sobre su superhéroe favorito, El Ratoncito Pérez, pero se hace tarde y tiene que dormir ya que al día siguiente tiene cole. A Fito no le gusta mucho el cole, pero no porque no le guste estudiar, sino porque allí esta Nelsón, el abusón, un compañero con mal carácter que le humilla y le quita su bocadillo todos los días. Sin embargo, Fito conocerá a su compañera ideal, la pájara Loreto que le contará un secreto que cambiará por completo su vida: ¡¡Su abuelo es el verdadero Ratón Pérez!! Esa misma noche su abuelo fue descubierto por un niño cuando cambiaba su diente por una moneda y será Fito, junto con su nueva amiga Loreto, quien se tendrá que encargar de salvar a su abuelo.

04/01/2021

05/01/2021

