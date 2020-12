Delaossa agota existencias de su primera línea de ropa en 1 hora

«Hasta las cartas malas van a mi favor / Oro en el cuello. La cruz en el retrovisor», ha tuiteado Delaossa. Y es que al rapero malagueño no le van nada mal las cosas. Acaba de lanzar su propia línea de hoodies y camisetas y ha agotado existencias en una hora. «Todo vendido... Estáis chalaos, mil gracias», escribió en sus redes sociales el de El Palo. Y eso que los precios no son, precisamente, populares. Un fan del rapero le recriminaba así en Twitter: «¿Cómo te sacas esas sudaderas tan guapas y las pones a 50 pavos? Piensa en los chavales». La respuesta de Dela: «Porque son de calidad, mi hermano». Daniel Martínez de la Ossa zanja así un 2020, una vez más, jalonado por aventuras exitosas. A mediados de año lanzó una nueva mixtape, La Tour Liffee. Su más reciente tema, Berlanga, acumula ya casi un millón de visualizaciones en YouTube, gracias a versos como «Yo ya no sé si quiero el Lambo con la música o irme a vivir pal' campo exiliao como Pepe Mujica».