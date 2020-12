21 series para el inminente 2021

En el confinado 2020 usamos el streaming más que cualquier año, pero, por suerte para todos, fueron meses memorables para las series: se multiplicaron los puntos de vista e incluso los productos corporativos supieron sorprender. ¿Y cómo se presenta el 2021? A pesar de los obligados parones en rodajes, nada parece indicar que vayamos a sufrir ninguna sequía. Pocas series de esta selección tienen fecha segura de estreno, pero solo con que se estrenaran la mitad ya podríamos hablar de otro gran año de series.

Bruja Escarlata y Visión

La primera serie de Disney+ ligada a Marvel parece una auténtica rareza: un viaje a través de las últimas décadas, y otros tantos estilos de telecomedia, de la mano de Wanda/ Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany). Habrá otro material Marvel al que hincar el diente, como Falcon y el soldado de invierno (marzo), Loki (mayo) o Hawkeye y Ms. Marvel (a finales de año). Disney+, 15 de enero.

Servant (T2)

Posiblemente la mejor serie vista por menos gente en 2019. Esta retorcida producción de M. Night Shyamalan vuelve con, según parece, oscuridad extra. La misteriosa canguro Leanne regresa a la casa adosada que fue paisaje de la primera temporada y nos revela su verdadera naturaleza. Julia Ducournau (Crudo) dirige los tres primeros episodios. Nivel. Apple TV+, 15 de enero.

Perdiendo a Alice

Muy celebrada a su paso por el festival Canneseries, la segunda serie israelí de Apple TV+ (después de Teherán) es un thriller psicológico sobre una directora de cine que se obsesiona con una guionista más joven y acaba haciendo un pacto fáustico a cambio de la fama. Flashbacks y flashforwards, consciente y subconsciente se combinan en un relato, al parecer, imposible de dejar. Apple TV+, 22 de enero.

Los espabilados

Cuando se cumplen diez años del estreno de Pulseras rojas, Albert Espinosa presenta su nueva y, quizá, más ambiciosa serie, adaptación de su propia novela Lo que te diré cuando te vuelva a ver. Cinco jóvenes escapan de un hospital psiquiátrico en una mezcla de drama y comedia con tono urgente: son solo siete episodios de 25 minutos. Movistar+, 29 de enero.

Atlanta (T3)

Sin capítulo nuevo que echarse al gaznate desde primavera de 2018, los fans del luchador Earn y su primo rapero, Paper Boi, andan desesperados. Pero en algún momento del año debe llegar la tercera temporada de la brillante creación de Donald Glover, exploración surrealista de la experiencia negra. Fox.

Cowboy bepop

La adaptación en imagen real de la mítica serie anime detuvo su rodaje incluso antes de la pandemia, en octubre de 2019, cuando su protagonista (John Cho) sufrió una grave lesión en la rodilla. No fue hasta el pasado septiembre que el grupo de cazarrecompensas espaciales liderado por Spike Spiegel volvió a ponerse en marcha. Netflix.

Daisy Jones & The Six

En su excelente novela Todos quieren a Daisy Jones, Taylor Jenkins Reid armaba la historia oral de un grupo soft rock de los 70 sospechosamente parecido a Fleetwood Mac. La serie promete: la han escrito los guionistas de The disaster artist y presenta a Riley Keough como sosias de Stevie Nicks. Prime Video.

DMZ

Ava DuVernay (Selma, Así nos ven) produce y dirige esta adaptación del cómic de DC sobre una Manhattan convertida en zona desmilitarizada tras el estallido de una segunda guerra civil en EEUU. Rosario Dawson es una doctora en busca de un hijo perdido; Benjamin Bratt, un líder de banda peligrosa. HBO Max.

El inocente

Tras el éxito (sobre todo en China) de Contratiempo, el director Oriol Paulo, Jose Coronado y Mario Casas vuelven a unir caminos en un thriller turbulento. Basada en una novela de Harlan Coben, El inocente narra la imposible vuelta a la normalidad de un hombre que quiso detener una pelea y acabó en prisión por asesinato. Netflix.

Inventing Anna

Esta miniserie de Shonda Rhimes se basa en el artículo de la periodista Jessica Pressler sobre Anna Sorokin, estafadora germano-rusa que se cameló a la alta sociedad neoyorquina haciéndose pasar por una falsa heredera. La protagoniza Julia Garner, ganadora de dos Emmys por Ozark. Netflix.

It's a sin

Tras Years & years, Russell T Davies quiere seguir partiéndonos el corazón, ahora a través de la historia de un grupo de amigos gays y su lucha contra el sida en el Londres de los 80. Olly Alexander (del grupo Years & Years; tenía que pasar) lidera el reparto como un joven que oculta su sexualidad a su familia. HBOMax.

Maniac Cop

Pocas series tan únicas como Demasiado viejo para morir joven se vieron en 2019. Su autor, Nicolas Winding Refn, egresa a la narrativa episódica con este seguramente salvaje remake de una saga de culto de los 80. Comparte dirección con John Hyams, uno de los grandes de la acción reciente. HBO.

Mare of Easttown

Una década después de Mildred Pierce, Kate Winslet regresa a la televisión como una detective que investiga un asesinato en Pennsylvania al tiempo que trata, en vano, de poner orden en su propia existencia. Creación de Brad Ingelsby (The way back) dirigida por Craig Zobel (Compliance). HBO.

The north water

Este drama de supervivencia y locura en el Ártico debería hacer las delicias de los amantes de The Terror. El siempre sensible Andrew Haigh (45 años) adapta la novela La sangre helada, de Ian McGuire, en esta odisea de un joven doctor que comparte expedición ballenera con un arponero psicótico. Plataforma por determinar.

Paper girls

Cuando salió el a la luz el cómic Paper girls, algunos soñamos con que Stranger things se convirtiera en serie antológica y su segunda temporada estuviera dedicada a las aventuras fantásticas de estas repartidoras de periódicos. No pasó, pero la creación de Brian K. Vaughan es ahora base de toda una serie, y desarrollada por los responsables de Halt & catch fire. Prime Video.

El Señor de los anillos

Antes de gritar «¡redundancia!», recuerden que este blockbuster de Amazon contará historias diferentes a las exploradas por Peter Jackson en el cine. Sus showrunners y actores son poco conocidos. La estrella es el director inicial: J. A. Bayona, también productor ejecutivo junto a su socia creativa Belén Atienza. Prime Video.

Sky rojo

Aunque White lines fue cancelada tras solo una temporada, Netflix todavía cree en el guionista Álex Pina (La casa de papel): Sky rojo, drama de acción sobre tres prostitutas a la fuga de su proxeneta, ha sido renovada por una segunda temporada antes del estreno de la primera. Netflix.

Station Eleven

¿Es demasiado pronto para una ficción apocalíptica sobre una pandemia ficcional? La tibia reacción a The stand parece señalarlo. Pero Station Eleven cuenta con Patrick Somerville (The leftovers) como creador (a partir de la novela de Emily St. John Mandel) y el gran Hiro Murai (Atlanta) como director. HBO Max.

Succession (T3)

No sabemos si la tercera temporada será tan trotamundos como las anteriores, pero nos conformamos con que Jesse Armstrong mantenga la lucidez ácida en los diálogos y que los actores sigan exhibiendo esa química imposible. HBO.

The underground railroad

La tele ya no es lugar para directores segundones. Es el lugar donde un autor como Barry Jenkins (Moonlight) acude para explorar como es debido un relato del carácter expansivo de El ferrocarril subterráneo, la fábula sobre la esclavitud que valió a Colson Whitehead su primer Pulitzer. Prime Video.

The book of Boba Fett

No, a finales del próximo año no tendremos The mandalorian sino este spin-off liderado por el clon de Jango Fett. Los fans de Star wars ansían también las animadas Visions y The bad batch, sobre el escuadrón Fuerza Clon 99 de The clone wars. Disney +.