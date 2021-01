La Casa Gerald Brenan intensificará lazos nacionales e internacionales

Centenares de conferencias, talleres, congresos internacionales, proyecciones, exposiciones, visitas guiadas o conciertos son algunas de las actividades que desde 2014 ha albergado la Casa Gerald Brenan, en Málaga capital, que para el próximo año se propone "ensanchar sus límites físicos e intensificar sus lazos nacionales e internacionales, así como incrementar el patrimonio de la casa gracias a donaciones".

"La Casa Gerald Brenan tiene que convertirse en un equipamiento de primer orden, una casa museo que sirva para alimentar, más aún, si cabe, la intensidad cosmopolita de Málaga", ha explicado a Europa Press el director de la Casa Gerald Brenan Alfredo Taján, sobre el año 2020 y lo que espera para 2021.

Asimismo, Taján ha valorado que "estamos cumpliendo, poco a poco, nuestro objetivo de dar a conocer la época dorada de los Brenan, ese mundo intelectualmente brillante de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo que protagonizaron Gerald y Gamel en su casa de Churriana, un espacio que debemos preservar y cuidar porque pertenece a la historia cultural de nuestra ciudad".

Al respecto, ha recordado que durante 2020 el ex ministro de Cultura José Guirao abrió 'Palacios de la Memoria' el 7 de julio, una de las propuestas principales del centro cultural de Churriana para 2020. Su conferencia marcó la reapertura del curso tras el cierre obligado en el mes de marzo debido a la pandemia del coronavirus. Por el ciclo también han pasado la escritora Estrella de Diego y Lourdes Moreno, directora artística del Museo Carmen Thyssen Málaga.

Por otro lado, el 6 de agosto se inauguró una exposición de obra inédita de Enrique Brinkmann dedicada a Gerald Brenan, primera del ciclo expositivo 'Estrellas para Brenan', y que sirvió para presentar la renovación de las salas de la planta baja de la Casa Gerald Brenan. Esta exposición permanecerá abierta durante el primer trimestre de 2021.

El II Encuentro Nacional de Traducción Literaria 'La traducción siempre dice Sí' cerró este diciembre el curso 2020, un año "extraño" debido al COVID pero activo que ha contado con dos ciclos de conferencias, una exposición, un concierto poético, seis talleres y seis sesiones del Club de Lectura.

Además, la Casa Gerald Brenan ha impulsado la traducción de la Obra Poética Completa de Gamel Woolsey, que se publicará en 2021 con la Editorial Renacimiento, y ha apoyado la publicación del último número de la revista Tales, dedicado a Gerald Brenan y Gamel Woolsey.

Por la Casa Gerald Brenan han pasado en este pasado año José Guirao, Estrella de Diego, Lourdes Moreno, Enrique Brinkmann, Conde, Álvaro García, el director de cine Jaime Chávarri, Javier Mendoza, los poetas y escritores Ben Clark, Mónika Zgustova, Ángelo Néstore, Vicente Fernández, Antonio Jiménez Millán y Justo Navarro.

Al respecto, cabe recordar que todas las actividades han tenido una gran acogida de público, siempre al máximo de su capacidad, reducida por la prevención del COVID-19. Además, la entrada a la Casa Gerald Brenan y a todas sus actividades es libre y gratuita.

Por otro lado, el ciclo 'Palacios de la Memoria: Casa Gerald Brenan como paradigma' es una actividad coordinada por Pedro Pizarro en la que han participado José Guirao, Estrella de Diego y Lourdes Moreno. El ciclo ha servido de reivindicación de espacios de cultura como la propia Casa Gerald Brenan tan vinculados a la vida personal de algún destacado creador.

Enrique Brinkmann (Málaga, 1938) ha querido rendir un homenaje muy personal a Gerald Brenan con la exposición 'Litografía reciente (2014-2019)', primera del programa expositivo 'Estrellas para Brenan'. Las salas de la planta baja de la Casa Gerald Brenan muestran doce piezas inéditas desde el pasado 6 de agosto. Brinkmann es uno de los principales pintores de su generación, y su obra forma parte de relevantes instituciones y museos como el MOMA de New York. También ha participado en Bienales como la X Sao Paulo Biennial o la III Beijing International Art Biennale, entre otras.

Álvaro García y Conde se reunieron en el jardín de la Casa Gerald Brenan este pasado verano para recordar a Gamel Woolsey con música y poesía. 'Ser sin sitio' fue un concierto de Conde que contó con una lectura poética de Álvaro García. Ambos son dos voces fundamentales en la escena malagueña y nacional de los últimos 25 años.

La Casa Gerald Brenan inició el otoño recordando a la familia Panero, y para ello contó con la presencia el 15 de octubre del cineasta Jaime Chávarri, director de 'El desencanto,' Javier Mendoza, periodista e hijasto de Michi Penero, y Alfredo Taján, escritor y director de la Casa Gerald Brenan.

Los tres mantuvieron una conversación íntima sobre la leyenda de la familia y la extraña fascinación que ha generado a lo largo de los años, y comentaron los libros 'Funerales vikingos. El desconcierto' y 'Los papeles de Ibiza 35', de Michi y Leopoldo María Panero respectivamente, ambos editados por Mendoza en la editorial Bartleby.

La segunda edición del Encuentro Nacional de Traducción Literaria ha consolidado a la Casa Gerald Brenan de Málaga como un espacio de discusión y reflexión sobre el mundo de la traducción en España.

Este pasado año, las jornadas han rendido homenaje a Gamel Woolsey, adoptando para este encuentro el lema "traducir, una forma de amar", que parte del título de la novela de Woolsey 'One Way of Love' (1931). El coordinador del ciclo es el poeta y traductor Ben Clark, quien reunió del 9 al 11 de diciembre a Justo Navarro, Vicente Fernández González, Monika Zgustova, Ángelo Néstore y Antonio Jiménez Millán, para discutir de la posible traición de la traducción a la poesía, de la fidelidad al texto y de la trascendencia del trabajo del traductor.

La Casa Gerald Brenan es un espacio municipal del Ayuntamiento que alberga un dinámico centro de actividades culturales en donde, desde 2014, se han venido realizando ya más de un centenar de conferencias, tres congresos internacionales, talleres para adultos y para niños, el Club de Lectura Gerald Brenan, medio centenar de recitales y lecturas dramáticas, más de una veintena conciertos, siete exposiciones, visitas guiadas, proyección de películas y documentales y cursos universitarios.