Amparanoia edita 'Himnosis colectiva', un disco feminista y ecologista

El feminismo y el ecologismo forma parte del ADN de Amparanoia, una artista de larga trayectoria que, fiel a si misma, acaba de editar 'Himnosis colectiva', un disco de cumbia rebajada, western, rock fronterizo, reggae caribeño, pop progresivo, electrónica, latin y ritmos urbanos.

Diez temas inéditos que invitan a bailar, a despertar y "a salir de la hipnosis a través de canciones con una definición y un propósito", según la artista.

'Mi genética' es un himno a la familia, 'El día que no', al tiempo, 'Yo te doy', al equilibrio, 'De principio a fin', al perdón, 'La despedida', al desapego, 'Centímetros', al deseo, 'Ahora', al presente, 'Cumbia perfecta', a la lucha de las mujeres, 'Galiza tropical', a la agricultura ecológica y 'Tumbao lo bueno', al agradecimiento.

Amparanoia revolucionó el panorama musical en 1997 con su aclamado 'El Poder de Machín', y durante su primera etapa profesional lanzó varios álbumes, como "La vida te da" en 2005, y se despidió con el 'Bye Bye Tour 2008'.

En 2017 reapareció con el disco 'El coro de mi gente', en el que compañeras y compañeros de la escena musical le rindieron homenaje versionando algunos de sus temas más emblemáticos.

Ese mismo año celebró el 20 aniversario de la salida del primer disco con 'Welcome Tour' y continuó el año siguiente con 'No Me Olvides Tour'.

Amparo Sánchez ha compuesto y producido 'Himnosis Colectiva' acompañada de su banda, formada por Willy Fuego (guitarra), Carmen Niño (bajo), Angie Lofer (piano), Maylin Jojoy (batería) y José Alberto Varona (trompeta), e invitados como Xárate (percusión), Edu Espín Pacheco (guitarra flamenca), Don Tomasino (trompeta), Ignacio Tapia Rodríguez (tuba), Fito Dongarra (acordeón), Julián Saldarriaga (guitarra eléctrica) y Yeyo (coros).

Grabado, mezclado y masterizado por Carlos Díaz en Santa María de la Vega (Granada) entre julio y octubre de 2020, las maquetas y recording se han realizado en Mamita Studio por Elena González como ingeniera auxiliar. El diseño y arte gráfico de 'Himnosis colectiva' es obra del estudio mexicano de Oaxaca 'Gran Om'.