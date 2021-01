El MVA acoge hoy una sesión de documentales malagueños

Hoy comienza en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia (calle Ollerías, 34) el nuevo ciclo Documentales en el MVA, que se prolongará hasta el 17 de junio. Un total de quince citas que comenzarán este jueves con una sesión especial dedicada a documentales con presencia de malagueños en la dirección o producción.

La primera sesión del ciclo será una maratón de hora y media de proyección de los cortometrajes Litoral, de Juanjo Rueda; Se vende, de Daniel Natoli, Víctor Hugo Espejo y Jessica López; Ahí donde estuvimos, aún estamos, de Rebeca López y Carlos Escolano; Entre raíles, de Delfina Spratt y Àlex Puig, y Los que no sienten, de Alba Cantero, Carlota Mojica, Marta Porto y Débora Vargas.

Un pase, de entrada libre hasta completar aforo (reducido según la normativa andaluza en relación a la pandemia), cuyas películas dibujan un mapa de paisajes y lugares narrados a través de las subjetividades y los relatos de sus propios habitantes.

El ciclo continuará el 21 de enero con Aunque tú no lo sepas. La poesía de Luis García Montero, de Charlie Arnaiz y Alberto Ortega; el 28 de enero con Madame, de Stephane Riethauser; el 4 de febrero, con Oscuro y Lucientes, de Samuel Alarcón el 18 de febrero, con Robots. Las historias de amor del futuro, de Isa Willinger; y el 18 de marzo, con That which does not kill. Lo que no te mata..., de Alexe Poukine.