Kiti Mánver luchará por su segundo Goya 30 años después de su primer 'cabezón'

'Adú', una historia de inmigración dirigida por Salvador Calvo, con un total de 14 nominaciones incluida la de mejor película, encabeza la quiniela de favoritos a la 35 edición de los Premios Goya, que se celebrarán en Málaga el próximo 6 de marzo. En el capítulo boquerón, la actriz antequerana Kiti Mánver, por 'El inconveniente', luchará por su segunda estatuilla a la Mejor Actriz; la guionista Marina Parés tiene muchas posibilidades de alzarse con el Goya al Mejor Guión Adaptado por 'Ane' (una de las películas nacionales de la temporada), y el realizador local José Antonio Hergueta competirá, con su 'Paraíso en llamas', en la categoría de Mejor Cortometraje Documental.

A la película de Calvo le siguen de cerca 'Akelarre', de Pablo Agüero, y 'Las niñas', opera prima de Pilar Palomero triunfadora en la pasada edición del Festival de Málaga, ambas con nueve nominaciones. El premio a mejor película se lo disputarán 'Adú', 'Ane', de David Pérez Sañudo, 'La boda de Rosa', de Icíar Bollain, 'Las niñas' y 'Sentimental' de Cesc Gay. Como puede comprobarse, notable presencia de filmes estrenados en la más reciente edición del certamen malagueño, de cuya cosecha también han recibido nominación 'Black Beach' (6 nominaciones), 'Los europeos', 'El inconveniente' (3 en ambos casos) y 'Un mundo normal' (1). De otro lado, el realizador fuengirola Álvaro Díaz Lorenzo se va de vacío con 'La lista de los deseos', que partía con 20 candidaturas.



Iciar Bollain, por 'La boda de Rosa'; Isabel Coixet, por 'Nieva en Benidorm'; Salvador Calvo, por 'Adu', y Juanma Bajo Ulloa, por 'Baby', han sido nominados al Premio Goya a la mejor dirección.

Mario Casas, por su trabajo en 'No matarás'; Javier Cámara, por 'Sentimental'; Ernesto Alterio por 'Un mundo normal' y David Verdaguer, por 'Uno para todos', han sido los actores nominados al Premio de Mejor Actor Protagonista en la 35 edición de los Premios Goya.

Amaia Aberasturi, por 'Akelarre'; Patricia López Arnáiz, por 'Ane'; Candela Peña, por 'La boda de Rosa', y la antequerana Kiti Manver, por 'El inconveniente', son las cuatro actrices que se disputarán el galardón a la Mejor Actriz Protagonista.

Mánver podría celebrar con una nueva estatuilla un feliz aniversario: en 1991 recibió el Goya a la Mejor Interpretación Femenina Protagonista por 'Todo por la pasta', de Enrique Urbizu. "Es una gozada tenerlo, por supuesto, pero cuando me lo dieron fue en los primeros años que se concedían estos premios y los Goya no tenían la proyección ni la importancia que tienen hoy en día como el máximo reconocimiento que se puede conseguir en el cine español. De hecho no salí en ninguna foto. Lo que pasa es que tenerlo en tu currículum y en tu casa es maravilloso, eso no me lo quita nadie, aunque no me reportara trabajo inmediato ni nada de eso", declaró hace unos meses a este periódico.

La malagueña interpreta en 'El inconveniente' a una octogenaria que vive en un piso vendido a precio de ganga a Sara (interpretada por Juana Acosta) con la condición de que la anciana siga residiendo allí hasta su fallecimiento. El papel ya le sirvió en bandeja a Kiti Mánver la Biznaga de la Mejor Actriz Protagonista en la pasada edición del Festival de Málaga, que, además, le entregó su Biznaga Ciudad del Paraíso en reconocimiento a su larga y fértil trayectoria profesional.

Otro boquerón destacado en la lista de nominados a los Goya 2021 es el productor y realizador José Antonio Hergueta, con 'Paraíso en Llamas', un falso documental que narra la historia de tres personajes reales en las últimas semanas antes de la toma de Málaga durante la Guerra Civil Española (la periodista noruega Gerda Grepp, el escritor Arthur Koestler y el zoólogo británico Sir Peter Chalmers-Mitchell).

'Ane' ha supuesto un importante espaldarazo para la guionista, montadora y productora malagueña Marina Parés. Este drama, que ha cosechado notables críticas desde su estreno en el Festival de San Sebsatián, cuenta cómo, después de los altercados provocados por la detención de dos presuntos miembros de ETA en un local juvenil, una mujer descubre que su hija adolescente, con quien ha discutido horas antes, no ha ido a dormir a casa.

Dani Rovira y Ana Belén (Goya de Honor 2017), han sido los encargados de desvelar la lista de finalistas en las 28 categorías, en un acto esta mañana en la sede de la Academia de Cine.

Antonio Banderas y María Casado, directores y presentadores de la próxima gala de los Goya, en el Teatro del Soho CaixaBank, ofrecerán una rueda de prensa el próximo martes para avanzar algunos detalles de una ceremonia que, según adelantó el presidente de la Academia, Mariano Barroso, será "diferentes y, sobre todo, responsable".