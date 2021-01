El 'exilio' de oro andorrano de los youtubers malagueños

El Rubius no estará solo cuando se empadrone en el Principado: le esperan Logan G, TheShooterCOC y Salva, entre otros jóvenes millonarios boquerones de menos de 30 años.

El anuncio de El Rubius (nombre real: Rubén Doblas Gundersen, mijeño de nacimiento) sobre su futuro empadronamiento en Andorra es una de las noticias más comentadas en esta actualidad tan dominada por youtubers, gamers, streamers y derivados, jóvenes millonarios que, como tantos deportistas antes que ellos, por ejemplo, han decidido fijar su residencia en territorios más laxos en términos impositivos. Rubén, gurú de las redes sociales, ha argumentado su mudanza por razones sentimentales: en el Principado que tantas ventajas fiscales ofrece viven todos sus amigos y quiere estar cerca de ellos. Lo cierto es que no le falta razón. Por lo pronto un buen puñado de malagueños que han hecho fama y fortuna de YouTube, Twitch y plataformas similares le recibirán con los brazos abiertos. Además del gamer Lolito Fernández le esperan los integrantes de la llamada The Squad (El Escuadrón), Logan G, TheShooterCOC y Salva, boquerones que viven desde hace un par de años en el territorio vello, primero conjuntamente y ahora, al parecer, cada uno por su cuenta.

Los canales de YouTube de esta tarde de jóvenes millonarios suman casi más de 15 millones de suscriptores, y eso se traduce en un nivel de vida impresionante, nutrido por coches de gran cilindrada (Lamborghini, Audi y otros vehículos; bastantes marcas les prestan sus modelos para que hagan vídeos con ellos), ropa de primerísimas marcas (la G de Logan es de su anterior canal, SoyGlowBack, pero, en realidad, parece que es por Gucci a tenor de su predilección por los productos de la firma italiana) y todo tipo de artículos al alcance de los elegidos. Uno de los vídeos más populares de Pacheco es en el que gasta miles de euros en cuestión de minutos al comprar todo lo que su perra, su «gorda», como él la llama, ha tocado en una tienda.

Evitan hablar de dinero pero en alguna ocasión Salva (nombre real: Salvador Verdugo) se ha metido en harina: en uno de sus vídeos asegura que las visualizaciones de sus vídeos en YouTube le reportan unos 4.500 euros al mes. El dinero de verdad, los ceros de la cuenta corriente, viene de los patrocinios, encargos y endorsements de firmas top como Cola Cao, Lays, Samsung o Nintendo y empresas como El Corte Inglés, que confían en ellos para llegar directamente al suculento mercado del consumo juvenil; por ejemplo, el más fashionista del escuadrón, Logan (nombre real: Rafa Pacheco) ha protagonizado #PipolInDaHouse, una popular webserie lanzada por los citados grandes almacenes; además, escriben libros, cómics y emprenden sus propios negocios, levantando líneas de ropa (normalmente estampando su nombre en productos creados por compañías ya establecidas). En definitiva, Logan, Salva y TheShooterCOC (nomre real: Sergio Aragonés) se han convertido en marcas.

«Mi éxito creo que se debe a ser natural y, en cierta manera, hacer realidad las locuras que siempre nos hubiera gustado hacer cuando éramos pequeños», comentó Pacheco a Neo2 en una entrevista. Logan G (por James Logan, el Lobezno de X Men), el más mediático de la terna boquerona, empezó a tomarse en serio lo de YouTube y alrededores en 2013, cuando abrió su propio canal para los gameplays. Pronto se dio cuenta de que los contenidos que más visualizaciones generaban eran los que incluían retos desopilantes y bromas pesadas (vídeos como como 24 horas esposado, 24 horas encerrado en mi coche o Un día con un rico), así que abandonó los estudios (cursaba Bachillerato) y un trabajo en un gimnasio.

Les encanta hacer locuras y vídeos abracadabrantes, pero manejan sus finanzas con mano de hierro. El exilio andorrano se basa en cifras: en el principado el IRPF máximo es del 10%, mientras en en España puede alcanzar hasta el 52%; el tope del de sociedades también es del 10% en Andorra, frente al 30% vigente en España. Antes los youtubers hablaban más abiertamente de sus exilios de oro pero unas polémicas declaraciones de Lolito Fernández les han enseñado que mejor evitar la cuestión abiertamente. «Comprendo que me vengan y me digan: Has nacido en España, tienes que pagar impuestos en España, es para pagar las escuelas... Y un cipote. Bajo mi humilde opinión, perdonadme que lo diga. A mí España me ha dado muy poco. Y me dirán: Sí, te ha dado tu salud, tu instituto... Yo no he ido al instituto prácticamente, he sido un desgraciado casi toda mi vida. Estoy orgulloso de ser español, por la gente, y lo digo entre muchas comillas, porque el gobierno español es una puta basura. Me voy a Andorra porque aquí en España se paga hasta un 50% de impuestos, o por lo menos eso me han dicho», dijo entonces el malagueño, que terminió pidiendo disculpas tras la tormenta de hate que le cayó encima. De hecho, desde entonces, apenas conceden entrevistas y conocemos de sus vidas auténticas, más allá de las locuras, las bromas, los reteos y luegos, lo que ellos comparten más o menos de refilón sus directos y vídeos.

Esta comunidad youtubera boquerona pronto recibirá a su gran pope, ese Rubius con casi 90 millones de suscriptores en YouTube que dice querer reunirse con sus amigos. Como tuiteó ayer @AjarePink: «Rubén no sólo huye por el dinero, huye de hacerse mayor, de asumir que esto es lo que hay. Quiere ser Peter Pan y Andorra es Neverland, donde vivirá para siempre en el mundo meme junto a sus amigos youtubers y comerán perdices».