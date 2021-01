La novela 'Reina Roja', escrita por Juan Gómez-Jurado, ha sido el libro más vendido en España por segundo año consecutivo, con cerca de 300.000 ejemplares adquiridos en 2020.

Desde su publicación, a finales de 2018, la primera parte de la trilogía protagonizada por Antonia Scott y Jon Gutiérrez ha vendido más de 650.000 ejemplares en total, informa Ediciones B este lunes en un comunicado.

La trilogía -formada por 'Reina Roja', 'Loba Negra' y 'Rey Blanco'- acumula más de 1.200.000 ejemplares vendidos en España y más de 25.000 reseñas en Amazon.

Además, lleva 115 semanas consecutivas en las listas de los libros más vendidos, tanto en la edición impresa como en la digital y el audiolibro.

En 'Reina Roja', Gómez-Jurado introduce a Antonia Scott, una mujer con una extraordinaria inteligencia que le ha permitido resolver decenas de crímenes, pero que, a la vez, le ha llevado a perderlo todo.

Desde hace un tiempo, no sale de su ático en el madrileño barrio de Lavapiés y no recibe visitas, pues no le interesa nada de lo que ocurra en el exterior, pero un día escucha unos pasos desconocidos que suben las escaleras hasta el último piso.

Por su parte, Jon Gutiérrez es un policía acusado de corrupción, suspendido de empleo y sueldo, que ya no tiene mucho que perder.

Este es el motivo que le lleva a aceptar la propuesta de un misterioso desconocido, que le encarga ir a buscar a Antonia, sacarla de su encierro y conseguir que vuelva a hacer lo que hacía antes, a cambio de limpiar el nombre de Gutiérrez.

Periodista y escritor, Juan Gómez-Jurado (Madrid, 1977) se ha convertido en uno de los autores más prolíficos de thriller español "gracias a su intriga impecablemente trazada, el carisma de sus personajes y el personal humor que el autor destila en cada página", según Ediciones B.