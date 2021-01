Según Pat Andrew de Wanda Halcyon Television, la compañía ha dado el puesto de showrunner a Kristen Bitting, una conocida productora de documentales de Hollywood y considerada una de las productoras prometedoras de la Meca del Cine. Bitting tiene una experiencia única como productora y supervisora de casting. Se graduó del Instituto de Arte de Filadelfia y recientemente ha escrito varias series que dos importantes estudios de cine han elegido para su desarrollo.

“Bitting es el ejemplo de genio creativo que debería estar en un puesto directivo y me complace anunciar que le daremos esa oportunidad”

Según Lucy Carver, directora de casting de Wanda-Halcyon, Kristen Bitting ha tenido un gran éxito como escritora y productora y su conocimiento tanto del casting como de la actuación la ha convertido en un candidato perfecto para el puesto de showrunner de “Marked-The Unforgiven”. La compañía sintió que era el momento perfecto para darle a una mujer exitosa el codiciado puesto de showrunner para este drama visceral.

Bitting produjo recientemente un documental sobre un veterano que estaba lidiando con un trastorno de estrés postraumático y adicción a los opiáceos, que fue recibido muy favorablemente en Hollywood.

"Marked-The Unforgiven" es la historia de un ex francotirador de reconocimiento de la Marina, Jack Crest, que regresa a Ventura, California, desde Afganistán y se convierte en el protegido del personaje, Big John, interpretado por George Christie, ex presidente de Hell's Angels , Ventura California y escritor del best seller de Amazon "Marked" en el que se basa la serie de televisión. Los dos forman un club de motociclistas (MC) compuesto solo por veteranos: Marines, Boinas Verdes, Navy Seals y hasta un capitán de la Guardia Costera. Sus antecedentes “proporcionan una información importante para conocer el contexto de la historia".

Uno de los hilos más intrigantes de la serie es la larga y misteriosa conexión que Big John tiene con el Sindicato de Chicago (crimen organizado tradicional). ‘Marked-The Unforgiven’ gestiona sus "juegos de apuestas y préstamos en todo el condado de Ventura, lo que proporciona una visión privilegiada nunca antes vista sobre cómo el juego ilegal y la usura son parte de la vida cotidiana en California”.