Cris, pequeña valiente es una historia de superación y amor. Un aprendizaje a través del teatro para que en un futuro todos seamos más tolerantes y creemos una sociedad inclusiva y diversa.

¿Cómo surge la obra?

La historia de Cris surge en un sueño, cuando me viene a la cabeza la idea de contar la historia de una niña transexual, los problemas que tiene, cómo ve la vida y las dificultades que encuentra en su camino. Siempre estoy pensando en hacer cosas nuevas y mi cabeza no para de dar vueltas a las cosas. Casi todas las ideas de mis espectáculos han surgido en sueños.

¿Qué valores queréis transmitir al público con esta historia?

Yo quiero transmitir tanto a adultos como a pequeños que la diversidad hay que hacerla visible y que cada persona debe luchar y ser quién verdaderamente es. No importa el sexo con el que te asignaron a nacer sino que la identidad de género es la que tu sientes y cómo eres y es algo que está en nuestra cabeza y no entre nuestras piernas. Cada uno es libre de ser como quiera y lo diferente no hay que excluirlo sino darle visibilidad porqué ser diferente no es malo. No podemos seguir estancados en historias trasnochadas, de que el hombre es el hombre y la mujer es mujer y no puede haber otras formas.

La transexualidad sigue siendo un tema muy invisibilizado en la sociedad ¿Cree que gracias a historia como la de Cris o la exitosa serie ‘Veneno’ se ayuda a normalizar la transexualidad?

Yo creo que sí. Hay personas en esta sociedad para las que lo diferente es algo malo cuando es totalmente lo contrario. Cuando a lo diferente lo excluyes y no le das visibilidad desaparece de la sociedad y series como ‘Veneno’, los espectáculos, las obras o los libros hacen que se le de visibilidad y las pone en esta sociedad, es decir, lo hacen visible. Es indispensable que se siga creando por y para la transexualidad.

¿Cuándo se da cuenta Cristina de que es una niña?

Pues diría que con 3 o 4 añitos ella ya sabe que es una chica. Lo del cuerpo sabemos que eso en principio no lo captan porque son muy pequeños y todavía no lo identifican como algo diferente o que están en otro cuerpo.

¿Cómo vive el entorno de Cris su proceso?

El entorno familiar al principio lo vive con un poco de reticencia porque no entiende porqué su hijo que tiene 4 años insiste en que es una niña pero todas las señales que da Cris desde pequeña le llevan a que es una niña. La pequeña está todo el rato reivindicando que es una niña y no un niño. Se da cuenta a muy temprana edad y aunque al principio les cueste a su familia poco a poco lo van asumiendo y aceptando a Cristina tal y como es.

Tristemente la comunidad LGBTIQ+ sigue viviendo actualmente agresiones tanto verbales como físicas ¿Pasó Cris alguna de estas situaciones?

Es un espectáculo muy positivo pero también hay momentos en lo que lo pasa mal porque tiene muchos problemas en la escuela con sus compañeras para que comprendan que es una niña. Cris lo pasa mal sobre todo en el colegio donde sufre un acoso escolar que le llevará a tomar una determinación en su vida que le acarreará muchas alegrías.

Si tuviera que mandar un mensaje a todos aquellos que se meten con gente como Cris ¿Qué les diría?

Les diría que se pusieran en la piel de la otra persona y que entren dentro de la persona a la que están criticando. Que vean lo duro que es vivir este tipo de situaciones, tener que luchar por ser quienes son, por vivir una vida en libertad y que luego hablen.

Cada vez son más la representación LGBTIQ+ en series y obras de teatro pero ¿Es suficiente?

Queda muchísimo camino, el momento en el que ya no se hable de esto será que está todo normalizado. Las personas no deben de reivindicar si son mujeres, hombres, niñas o niños, y en el momento en que esto ocurra habremos llegado a una parte. Toda la información , todos las series, espectáculos, libros que se hagan son necesarias. Nos queda un largo camino por delante y tendremos que seguir luchando hasta que consigamos que sea tratado con normalidad y como cualquier otro asunto.

Tras 31 años trabajando en los escenarios ¿Cómo habéis abordado el proyecto de Cris?

Yo siempre escribo las ideas que me vienen a través de sueños o de algo que me inspire y me transmite. La documentación ha sido muy extensa ya que era muy importante que todo lo que escribiera fuera lo más correcto posible para no cometer errores. Hay mucha desinformación sobre la transexualidad. Para mí documentarme ha sido una de las partes fundamentales del proyecto junto a tratar con adultos y niños transexuales y con sus familiares. Esto me ha servido mucho para llegar al guion final. A diferencia de otros espectáculos que hemos hecho ha sido la gran labor de documentación y el acercamiento han sido claves. Charlar y estar con ellos ha sido sin duda lo más enriquecedor.

¿Cómo ha afectado el coronavirus a la obra?

Luchar con la pandemia ha sido también muy difícil. Hemos tardado dos años en crear el espectáculo y cuando surge la pandemia la producción estaba en su comienzo. Ha sido todo muy complicado y ha dificultado un montón el proyecto a la hora de ensayar, hacer las composiciones, las luces y la obra en general.

¿Cómo ha sido la acogida de la gente que ha podido disfrutar de la obra antes de su estreno?

Las primeras impresiones han sido buenísimas. La gente sale muy contenta y emocionada por lo que han visto y han sentido a lo largo de la obra sobre todo por ver que al final el personaje consigue ser quien quiere ser y la persona que ha soñado, una mujer como las demás, con todas las cosas buenas que le da la vida y con todas las oportunidades que se merece. Estoy seguro de que este espectáculo no va a dejar indiferente a nadie y va a ayudar mucho a dar visibilidad a todas las niñas y niños transexuales de nuestro país.