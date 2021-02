El cierre de la actividad no esencial ha provocado que la cultura baje el telón. Sin embargo, hay un ápice de cultura que sigue abierta: las librerías. Entre sus páginas, los libros esconden palabras que buscan trasladar al lector a una situación muy diferente a la actual, algo que los propios libreros conocen de primera mano.

La nubosidad ha cubierto un centro de Málaga más callado de lo normal. La poca gente que transita por sus calles recuerda a los días de la desescalada. Sin el comercio ni la hostelería, el centro ha perdido visitantes, y con ello, las librerías también.

«Las nuevas medidas y el incremento de los contagios nos está afectando», ha manifestado Enrique del Río, dueño de la librería Áncora. Del mismo modo, Cuqui Bravo, dueña de Mapas y compañía, también afirma que el cierre de la actividad no esencial ha afectado a su pequeño negocio. Sin embargo, lo peor que lleva es ver como sus vecinos no pueden abrir. «Ver que tus vecinos no pueden abrir y saber que lo están pasando mal es muy duro», sostiene la dueña, quien no puede evitar no emocionarse por una situación que le abruma.

Uno de los vecinos de Cuqui Bravo es una pequeña tienda de instrumentos musicales. Al igual que la dueña de Mapas y compañía, Juan Manuel Cruz ha afirmado la suerte que tiene de seguir abiertos, aunque le entristece que otros compañeros del sector no puedan abrir. «Estamos contentos porque podemos trabajar, pero también tristes por aquellos que no pueden», ha resumido Cuqui Bravo.

Juan Manuel Cruz es uno de los dueños de la librería Rayuela, un pequeño negocio que se mantiene tras cuatro décadas después. «Hemos visto situaciones catastróficas que iban a acabar con el libro, pero nada como esto», ha aclamado el propietario.

La incertidumbre del cierre de la actividad no esencial también ha llegado a las librerías. «No sabía que estáis abiertos, me alegro mucho», ha exclamado una consumidora al entrar en Mapas y compañías. No solo ella creía que las librerías también tendrían que cerrar, muchos lectores acudieron a estos establecimientos antes del cierre de la actividad no esencial en busca de alguna lectura durante estos quince días. «Ha llamado mucha gente preguntando si estamos abiertos», ha confesado Juan Manuel. «Desde que salió la noticia de que Málaga cerraba su comercio no esencial, han venido mucha gente que desconocía que las librerías si podían abrir, por lo que aprovecharon esos dos días», ha añadido Cuqui Bravo.

El cese de la actividad no esencial no ha frenado a aquellos que tenían un libro pendiente, o que buscaban algo para entretenerse durante estos quince días o incluso para los curiosos que pasean por el centro. El primer día sin la actividad no esencial no ha supuesto ningún incremento en las ventas de las librerías Rayuela y Mapas y compañías. A pesar de ello, la primera jornada para Áncora ha sido «desoladora». Sin embargo, Enrique del Río mantiene esperanza en que las próximas dos semanas sean mejores. «Esperemos que estos quince días sean mejor que el arranque, aunque creo que no van a ser muy buenos», ha comentado el propietario mientras le quita el plástico a un libro.

Muchos libreros como Enrique del Río temen de que el cierre de la actividad no esencial se prolongue más de quince días. «Si son solo quince días es necesario, lo malo es que se prolongue».

«A lo largo de estos días seguiremos con nuestro normalidad anormal que tenemos desde hace un tiempo atrás», ha declarado Juan Manuel Cruz.

Durante los meses de la pandemia Enrique del Río ha visto cómo la gente apoyaba al negocio local. «La gente se ha dado cuenta de que ahora más que nunca hay que apoyar al negocio de tu ciudad», ha comentado el propietario de la librería Áncora. «La respuesta de nuestro público ha sido maravillosa: nos han tratado con mucho cariño y educación», ha reiterado Cuqui Bravo.

Desde que comenzó la pandemia, el sector del libro ha visto un descenso en su facturación, perdiendo en torno al 30% de sus ventas, según ha afirmado Juan Manuel Cruz. Sin embargo, los libreros se muestran esperanzados. «Esperemos que se pase rápido y que solo se quedé como una pesadilla que no va a volver a ocurrir», ha declarado Cuqui Bravo.

Ahora más que nunca los libros se han convertido en el mejor transporte para salir de esta realidad tan extraña que, a veces, abruma, emociona y espanta. Ahora más que nunca la cultura se refugia en los libros.