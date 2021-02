Para el periodista Manuel Jabois "lo peor de no saber la verdad son las verdades alternativas que aparecen" y por eso en 'Miss Marte', su segunda novela, se mete de lleno en cómo la desaparición no resuelta de una niña transforma con el paso del tiempo a los que lo vivieron, a su amor y a su amistad.

Costa da Morte, 1993. En este sitio y en este año arranca esta historia que llega después de que hace menos de dos años el periodista gallego debutara en la novela con 'Malaherba', una obra que no guarda "conexión" con 'Miss Marte' (Alfaguara), porque si bien en la primera abordaba la infancia, aquí se mete de lleno en ese momento de la vida, la adolescencia, en el que te empiezas a hacer mayor y solo "quieres certezas".

Por eso, 'Miss Marte' es la historia de Mai, una joven de 18 años que aparece junto a su hija de dos años en un pueblo de Pontevedra, una llegada que revoluciona a todos, porque esa chica extravagante a la que "le falta un tornillo" cambia de alguna manera a los que la rodean, sobre todo a los que vivieron la desaparición de la pequeña Yulia durante su fiesta de boda con Santi.

"Lo peor que le puede pasar a una persona es no saber qué ha pasado con su hijo. Yo he perdido a mi hijo de vista cinco segundos y son como tres horas", dice Jabois a Efe en una entrevista con motivo del lanzamiento, este jueves, de la novela.

Así que para averiguar qué paso con Yulia el periodista nos presenta a Berta Soneira, una periodista que llega al pueblo 25 años después para hacer un documental sobre este hecho y entrevistar a todas las personas que estuvieron ahí esa noche, hombres en su mayoría que más de dos décadas después se siguen preguntando qué paso aquella noche.

Por eso Jabois plantea en su novela la importancia de las certezas ante el paso del tiempo de un hecho dramático: "entiendo a esos padres que quieren recuperar a los huesos de sus hijos, a los padres de Marta del Castillo o de Diana Quer. Necesitamos atarnos a algo, y tienes que saber con certeza la verdad".

"Lo peor de no saber la verdad son las verdades alternativas que aparecen", resalta Jabois sobre el pilar de esta novela en la que domina una "atmósfera de encantamiento", donde el narrador "insiste en la voluntad del cuento infantil" cuando al recordar ese hecho de hace 25 años le da un ambiente "más literario".

"A medida que escribía me interesó mucho analizar cómo sobrevive un grupo de gente sin tener acceso la verdad y en este caso no es tanto que afecte la desaparición, sino no saber la verdad y sospecharla. Como digo en el libro las amistades no las destruyen las traiciones, sino la sospecha", añade.

Así que en 'Miss Marte' el periodismo también hace un análisis sobre su profesión, sobre la mentira y sobre qué pasa cuando no hay acceso a la verdad. "Me interesaba la lectura periodística porque últimamente tenemos una relación con ella compleja. El hecho de que en el debate público estemos gastando el tiempo en dilucidar si algo es verdad o no, cuando en un debate lo que se tienen que debatir son hechos ciertos. Vas a una tele y en vez de debatir sobre el cambio climático se debate si el planeta es plano o no", critica.

Así que a Jabois (Pontevedra, 1978), al igual que a su protagonista periodista, lo que le resulta "más peligroso es el receptor, no el emisor" de la noticia. "Lo peligroso es tener a gente delante que no le importe si es verdad o no", dice. "Berta es una tipa que se acerca a un hecho muy doloroso y ella se aproxima de una forma fría y quiere simplemente acumular todos los detalles del caso, y siempre tiene que tener algún testigo, una fuente, y en ese sentido es bastante como el 90% de los periodistas que conozco. Berta tiene un conjunto de características y virtudes de periodistas amigas mías", cuenta.

Periodismo, amistad y amor. Un trío de conceptos que mete en esta suerte de coctelera que, como si fuera una crónica, nos pone ante nuestros ojos cómo el paso del tiempo nos cambia, y como el amor o la amistad sufren, en diferentes niveles, si durante esos años la sospecha ha sido la protagonista.

Interesado, como Mai, por el "mar salvaje, por las tormentas", el periodista confiesa que esta novela nació con una chispa, en concreto con la primera frase de la novela. "Por eso me gustan que mis principios sean así, aunque luego bajen el ritmo porque no soy García Márquez y voy soltando frases geniales en cada página -afirma entre risas- pero las últimas y las primeras frases tienen que ser las mejores".

Concentrado en esta promoción de llamadas telefónicas y videoconferencias, nada que ver con la que tuvo con 'Malaherba', Jabois no piensa en una de las fechas mas importantes para un escritor: la Feria del Libro. Y no lo hace porque, según expresa, "a este rimo de vacunación" no cree que se pueda hacer una feria como las que conocíamos. "Lo que no quiero es una feria de cabinas plásticas y gente separada cuatro metros. No compensa y una feria multitudinaria de como la de 2019 va a tardar más", concluye.