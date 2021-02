Lucio Romero es uno de los grandes actores malagueños que siempre lleva a su tierra presente allá a dónde va. Con un sinfín de obras de teatro, películas (El camino de los ingleses) y series (Cuéntame cómo pasó) en su currículum ahora protagoniza otra historia, la suya, en un documental, Mi querida calle San Juan, el relato de la niñez del actor y sus primeros años por las calles de Málaga a cargo del realizador Daniel Sanchidrián.

‘Mi querida calle San Juan’ es un documental que narra la infancia y juventud del famoso actor, una historia que nos traslada a la Málaga desde los años 40 hasta mediados de los 60 para contarnos sus primeros años de vida.

Son 20 minutos de imágenes y palabras para recordar 20 años de la vida del intérprete, sus primeros 20 años de existencia, los del niño que quería, necesitaba ser actor y empezó haciendo teatro de aficionados en la Málaga de entre los años 40 y 60 (recreará algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad de entonces, como el Teatro Alcázar); además, desvelará cómo a partir de un póster perdido comenzó su pasión por coleccionar carteles cinematográficos (hoy atesora más de 4.000 piezas, muchas de ellas verdaderos tesoros).

Sanchidrián y su equipo terminaron grabando más de 5 horas de material que han tenido que resumir para el formato elegido. El resultado ha gustado a su protagonista: «Ha quedado precioso y emotivo, porque también es un recuerdo a la Málaga de los años 40, 50 y 60», asegura Lucio.

En este sentido, la labor de documentación ha resultado fundamental para el proyecto: Mi querida calle San Juan rescata fotografías de la época, que, junto a la música de Manuel Jesús, consiguen trasladarte a la ciudad de los años en los que Lucio era un soñador que no sabía lo que le iba a deparar el futuro. ««Ha sido un trabajo bastante largo de información y de montaje el crear una historia narrativa y que hile a la perfección con la narración», afirma el director, que debuta aquí en el género del documental.

Oficio

Lucio Romero fue ese Romeo de barrio en la versión teatral de No somos ni Romeo ni Julieta, de Alfonso Paso, el abuelo en El camino de los ingleses, de Antonio Banderas (el malagueño fue uno de los grandes fans de Lucio, una de las primeras inspiraciones), ese Filippo en Marcelino pan y vino, de Luigi Comencini, ese malagueño que se atrevió a dejar su ciudad natal para buscarse la vida con el oficio que le apasionaba en 1960. Mi querida calle San Juan no hablará de nada de eso, sino de los comienzos del intérprete. El sueño de ser actor es algo que le viene desde nacimiento. Tal y como recuerda el propio Lucio, un Día de Reyes sus padres le regalaron una cámara antigua de cine con manivelas y desde bien pequeño supo que sería una de sus grandes pasiones, que Charles Chaplin y su icónico Charlot serían sus grandes referentes: «Yo los veía y quería ser como ellos, le cogía a mi madre el lápiz de labios para pintarme un bigotillo, me ponía un sombrero de mi padre y delante de un espejo comenzaba a imitarlo», recuerda Lucio. Y es que hay algo que tiene muy claro malagueño: «Yo no me he hecho artista con el tiempo, yo nací artista desde que me parió mi madre»

De la calle San Juan salió un joven aficionado al teatro, que se dirigió a Madrid con una maleta cargada de ilusión y hace unos años ha regresado un actor de actores con muchos de sus sueños cumplidos.

Curiosamente Mi querida calle San Juan no es el único documental sobre Lucio Romero que se está ultimando estas fechas. El realizador malagueño Kike Mesa tiene previsto rodar en las próximas semanas Prohibido ser actor, (sí, la frase que le espetó el padre de Lucio cuando el intérprete, adolescente, le comentó sus planes artísticos) un largometraje que se centrará en los años posteriores, los del viaje aspiracional de un actor de Málaga a Madrid cuando el exilio por motivos artísticos no era tan habitual, pero también que el intérprete nos invite a saber más de una época cinematográfica en España, a través de muchas anécdotas con Frank Sinatra, Maureen O’Hara y muchos otros grandes que conoció. De momento, hasta que llegue este otro documental, Mi querida calle San Juan nos presentará al Lucio niño, adolescente y joven, al soñador que no sabía aunque iba a cumplir muchos de sus sueños que parecían imposibles desde su Málaga.