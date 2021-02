Directores, actrices y personalidades del mundo del cine dedicaron palabras de admiración a Christopher Plummer, uno de los actores mejor valorados en la industria del espectáculo que falleció este viernes a los 91 años en su residencia de Connecticut (EEUU).

Ana de Armas, Julie Andrews, Ridley Scott, Helen Mirren, Chris Evans, Shirley MacLaine... son algunos de los que expresaron su pena por despedir a un actor que inmortalizó en la pantalla personajes de cintas tan conocidas como 'The Sound of Music', 'The Fall of the Roman Empire', 'Beginners' y 'Knives Out'.

"Gracias siempre por tu risa, tu calidez, tu talento, tus historias sobre Marilyn, las vitaminas cuando me enfermé, tu paciencia y tu compañía. Siempre pensaré en ti con amor y admiración", escribió de Armas.

La actriz hispanocubana acompañó sus palabras con unas fotografías en el estudio de grabación de 'Knives Out' (2019), la cinta en la que coincidieron recientemente.

Aunque la compañera de pantalla más emblemática de Plummer fue Julie Andrews, quien dio vida a la dulce niñera que despertaba el amor de un rígido padre de familia que el actor interpretó en 'The Sound of Music'.

"Atesoro los recuerdos de nuestro trabajo juntos y todo el humor y la diversión que compartimos a lo largo de los años", aseguró la actriz. Después del estreno del mítico musical en 1965, Plummer y Andrews forjaron una amistad que perduró en los años, como muestran fotografías juntos en eventos recientes.

El cineasta Ridley Scott se unió a las menciones. "Qué chico. ¡Qué talento! Qué vida. Y tuve la suerte de trabajar con él hace menos de 2 años y tuve una experiencia maravillosa", recordó el director.

Con 87 años y a punto de cumplir 88, Plummer recibió de Scott el encargo de grabar todas las escenas en las que aparecía Kevin Spacey de la cinta 'All the Money in the World' (2018), tras despedir al último por sus escándalos sexuales.

Plummer contó con dos días para aprenderse el guion y nueve para completar el rodaje. Cumplió todos los plazos llevándose una posterior nominación al Óscar.

También la británica Helen Mirren destacó a la revista Variety su compromiso con la profesión: "Su arte era total. (...) Era intrépido, enérgico, valiente, conocedor, profesional y un monumento a lo que puede llegar a ser un actor".

El marido de Mirren, Taylor Hackford, secundó las palabras de su mujer: "Plummer se sabía todos los trucos de actuación escritos. Incluso los que no lo estaban".

Un motivo por el que era el favorito de Shirley Maclaine, "un ingenio cínico", aseguró la actriz.

Elijah Wood, Josepgh Gordon-Levitt, Rosanna Arquette, Anne Hathaway y muchos otros nombres se unieron a las dedicatorias.