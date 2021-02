Peter Welter y su equipo de Fresco Film no paran. La empresa de servicios cinematográficos finalizó el difícil 2020 trabajando en el rodaje valenciano de 'Red Notice', el thriller para Netflix protagonizado por Dwayne La Roca Johnson y Gal Gadot (sí, Wonder Woman), y la grabación lisboeta de 'Shrine', una producción de Sam Raimi y Screen Gems con Jeffrey Dean Morgan. Y ahora acaban de dar la primera claqueta de 'In from the cold', la nueva serie de la citada plataforma de streaming y cuyos primeros episodios dirige Ami Canaan Mann, hija del gran Michael Mann y autora de la estupenda 'Texas Killing Fields'.

«Nos gusta lo que hacemos. Nos gusta donde lo hacemos. Nos gusta para quien lo hacemos». Ése es el lema de Fresco Film, una compañía malagueña dedicada a los servicios cinematográficos y televisivos fundada en el lejano 1972 y liderada de un tiempo a esta parte por el germano-malagueño Peter Welter Soler. A los asiduos lectores de este periódico quizás les suene el nombre de la empresa a propósito de diversas noticias sobre la megapopular serie 'Juego de Tronos'. Y es que Welter y los suyos han sido aliados de HBO, la productora de las aventuras de Daenerys y compañía, para sus rodajes en nuestro país. Y siguen aceptando desafíos: también se emplearon a fondo en el rodaje de la hasta ahora última entrega de la saga 'Terminator' (o sea, 'Dark Fate'), hiperproducción made in Hollywood cuyo rodaje en nuestro país se coordinó desde Málaga, y muy especialmente en 'La monja guerrera', ficción grabada en la capital y diversos municipios de la Costa del Sol también para Netflix.

Actualmente, Fresco tiene cuatro proyectos en cartera, en preproducción y continúa trabajando con sus clientes habituales, los top del audiovisual como Netflix y HBO y estudios señeros como Sony Pictures y Paramount. Uno de ellos es 'In from the cold', ahora mismo en producción en Madrid, un thriller de espionaje protagonizado por Margarita Levieva con este punto de partida: la vida de una madre soltera en los suburbios de Nueva Jersey se pone patas arriba cuando el FBI la arresta y la obliga a tomar una decisión: confrontar su pasado enterrado como una agente rusa altamente entrenada y bio-diseñada, y convertirse en un activo contra la droga del hampa de Rusia el comercio y la guerra en la sombra en las elecciones estadounidenses, o poner en riesgo a su familia y la nueva vida que ha construido.

Dice Welter Soler a 'Audiovisual from Spain' que la Covid-19 fue un desafío que se pudo superar "gracias a la comunicación tanto con las autoridades como con los principales estudios, proveedores y técnicos": "Eso nos permitió desarrollar protocolos internos seguros. Estos protocolos no solo han funcionado bien, también han demostrado que es posible cumplir con los plazos de producción".

En la empresa malagueña se sienten "embajadores" del país: "Nuestro primer objetivo es defender los intereses de nuestros clientes, pero al mismo tiempo estamos aquí para ampliar sus horizontes y ayudarles a conocer mejor España. También pretendemos contribuir a un desarrollo económico sostenible del mundo rural, trabajando de la mano con el turismo cinematográfico". Y que siga.