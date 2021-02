Cuentan que a Manolo Doña no le quitó la sonrisa y el optimismo ni la Covid-19; siempre mirando hacia adelante, siempre con proyectos en la cartera, siempre con ganas de reír y hacer reír a los demás desde su tierra, desde su Málaga. Pero un infarto se lo arrebató todo el domingo. Dio la triste noticia su compañero y amigo Manolo Sarria a través de un tuit al que siguió una cascada de emociones. El coronavirus impide que todos los colegas e íntimos de Doña acompañen a su familia en la despedida, por eso desde La Opinión de Málaga cedemos el espacio para que compartan con nosotros y con todos los paisanos lo que significo para ellos el bueno de Manolo Doña.

Salva Reina: «Manolo abrió el camino para los que hemos venido después»

«Fue un referente para todos los que nos dedicamos a esto, ha abierto mucho camino para los que hemos venido después y era un placer escucharlo.

Nosotros en La Cochera Cabaret [Reina, actor, es el responsable del espacio escénico] lo hemos tenido muchas veces en las salas y siempre era un placer tenerlo por allí, escuchar sus miles de anécdotas... Porque sólo estar con él y escuchar sus experiencias era echar una risas.

Además, Manolo siempre estaba dispuesto a colaborar en los eventos benéficos o los organizaba él directamente. Era una estupenda persona».

Manolo Sarria: «Cuando mejore la situación haremos una despedida a Manolo en un teatro»

«Empecé en el tema del humor en el año 1978 y ahí el mismo día que comencé en un concurso de chistes ahí estaba Manolo Doña. Ahí empecé a ver lo buen tío que era. A lo largo de los años coincidimos en muchos concursos y programas de televisión. La última vez fue en la Feria de Málaga del 2019, la última feria que ha habido. Estuvimos en el Auditorio del Cortijo de Torres todos los humoristas de aquí de Málaga y fue muy bonito. Él me decía: Manolo, antes de retirarme quiero hacer una cosita contigo en teatro. Y mira por dónde se ha ido antes de tiempo y no hemos podido...

Ya cuando el tema de la Covid mejore y podamos vernos y entrar en los teatros le vamos a hacer una bonita despedida en un teatro de Málaga. Yo me he comprometido con su mujer. Todos los amigos que, desgraciadamente, no hemos podido ir al cementerio por cómo está la situación vamos a despedirnos de Manolo. Se lo haremos para él».

El Morta: «Fue un tío alegrote, siempre con mucho optimismo»

«Manolo era un entrañable, bonachón, muy divertido, con mucho optimismo, siempre estaba lleno de inventos, como nosotros decíamos, de nuevos proyectos, nuevas ideas... Fue un tío alegrote incluso a pesar de las circunstancias que estamos viviendo: de hecho, en abril iba a estrenar espectáculo.

Anécdotas con él, miles. A nosotros en el teatro nos ha pasado de todo, como confundirse de personaje y tener que salir de hombre con un vestido de gitana... Nos hemos reído lo más grande los dos juntos».

Eduardo Bandera: «Fue el mejor contador de chistes que ha habido en mucho tiempo»

«Yo con Manolo he estado pegado desde chiquitillo porque nos hemos criado en Ciudad Jardín. Hemos ido al mismo colegio, aunque separados por ocho años de diferencia de edad, y siempre juntos por ahí por el barrio. Yo lo he visto actuar desde que era chico, en las verbenas del colegio, antes de que se hiciera famoso, saliera en TVE...

Cuando hacía las giras por los pueblos un verano me dijo que me fuera con él para hacer un número de Pimpinela. Llevábamos era un radiocassette con cintas para que él hiciera una serie de imitaciones: yo le daba al play y él imitaba a Manolo Escobar; después yo me vestía del hombre de Pimpinela y él hacía de la mujer...

Manolo era el mejor contador de chistes que ha habido en muchísimo tiempo; en realidad, él no era humorista como tal, él era contador de chistes. Un tío con un corazón enorme, solidario, atento, luchador, cariñoso y campechano. Él era muy de Málaga, era Málaga pura».