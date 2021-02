Como coproductor de Anfitrión, ¿cuáles han sido los costes de levantar esta producción en el marco de la pandemia y de los escenarios cambiantes de cada comunidad y plaza teatral?

Pues ha sigo y sigue siendo muy complicado. Cuando después del confinamiento duro en mayo parecía que había luz al final del túnel y que se reactivaba la cultura -donde el Festival de Mérida iba a ser punta de lanza para que se llevaran a cabo otros festivales y se reabrieran los teatros, porque íbamos a volver a una nueva normalidad distinta pero ilusionante-, luego hemos visto que la cosa es realmente complicada. Nosotros, primero, tuvimos que arrancar un festival y un espectáculo en plena incertidumbre y, como productor, puedo asegurar que ya desde esa primera etapa fue un sobreesfuerzo. Ahora en Madrid se sigue haciendo teatro, con limitaciones de aforo y distancia interpersonal, pero en las giras nos ha tocado suspender muchas, muchas funciones. Y luego, en otras funciones en que normalmente íbamos a taquilla, es muy complicado subsistir con los teatros al 50%, así que hemos perdido muchísimos bolos.

Se desenvuelve en el teatro, el cine y la televisión, ¿diría que las artes escénicas es el ámbito más perjudicado por los cierres de salas y las restricciones de aforos?

Así como el cine y la televisión se están haciendo con más regularidad y normalidad, con todas las medidas de seguridad sanitaria, en el teatro se está haciendo un esfuerzo muy, muy complicado. Por ejemplo, nosotros vamos con Anfitrión a un teatro y, en ese momento, hay un cierre perimetral, o se produce una subida de contagios y se decide no hacerla. Por tanto, nosotros estamos salvando la gira en el día a día y eso está siendo muy costoso para la productora y las empresas. Yo no sé cómo saldremos de esta situación, la verdad, pero no quiero decir que el teatro sea lo único complicado, porque estamos todos bastantes jodidos: mira cómo están la hostelería y el turismo, por ejemplo. La situación es mala para todo el mundo. Y desde luego, para el teatro no está siendo fácil.

¿Considera que faltan ayudas directas específicas para el sector de la cultura, donde, por otra parte, no se ha registrado un solo brote o contagio de coronavirus hasta la fecha?

Efectivamente, ni un solo caso. El otro día estaba leyendo sobre la cantidad de espectáculos que se han llevado a cabo en toda España y no hay ni un solo espectáculo cultural, ya sea un concierto, una obra de teatro o de danza, ni una salas de cine, donde haya habido un solo brote. Nosotros hemos sido bastante obedientes y consecuentes con la situación que estamos viviendo y, desde luego, los empresarios y productores han asumido unos gastos tremendos. Y como bien dice, no hay ninguna ayuda directa clara para el empresario que levanta el telón con el 50% de aforo, y luego, encima, se juega con el miedo a juntarse en el teatro cuando, precisamente, los aforos están al 50%. Pero bueno, también hay muy poca ayuda directa a la hostelería; mi hermana tiene un restaurante y no recibe ningún tipo de ayuda en ningún sentido. Sí, hay unos créditos estupendos y bienvenidos sean para quien los pueda asumir, porque luego los van a tener que volver a pagar. Por tanto, creo que la sociedad en general está asumiendo un esfuerzo enorme en todos los sectores y todos hemos asumido muchos gastos a todos los niveles.

Pese a este tiempo de distanciamiento y aislamiento, ¿la emoción a la hora de subir a un escenario sigue imbatible?

Cada vez que subo al escenario lo agradezco más. Me da pena no ver los teatros llenos, por los aforos reducidos, pero siempre lo damos todo para que la gente disfrute.