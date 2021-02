La casa de papel de Mari Roldán

«No hay mal que por bien no venga». Es lo que debe de pensar Mari Roldán al contemplar su éxito. La joven artista malagueña comenzó a recrear obras de arte en billetes a raíz del adiós a su sueño: ser azafata de vuelo. En 2017 tuvo que dejar la academia para alcanzar su anhelada profesión por una razón: los tatuajes visibles que decoran sus brazos. «Fue ahí cuando se me ocurrió pintar sobre billetes para que una parte de mí estuviera viajando por el mundo ya que no iba a poder viajar tanto como me hubiera gustado. Desde entonces estoy pagando con mis billetes por Málaga», narra con ilusión.

La popularidad que ha alcanzado ha sido tal que ha tenido la oportunidad de abrir su propia tienda online para vender sus obras (MariRoldanArt). La joven tiene clara la razón de este boom personal: «Es algo innovador que no se había visto antes, lo que crea mucha curiosidad; además gracias a las redes se ha hecho viral». Y es que, por ejemplo, su cuenta artística de Instagram (@mariroldan_) cuenta con más de 35.000 seguidores. Pero la malagueña declara que no gana tanto dinero con sus obras como la gente pueda imaginar: «En el mundo del arte tienes que tener un nombre muy conocido para que te valoren. Por otro lado, los materiales que utilizo para realizar las pinturas son de muy buena calidad y por lo tanto, bastante caros y esto hace que el porcentaje que gano sea muy bajo».

Aseguro que muchos le preguntan si lo que hace es delito; la respuesta, claro, es un rotundo «no»: «Nunca tapo el número de serie del billete y esto hace que se pueda seguir manteniendo en circulación».

Autodidacta

Mari manifiesta que es autodidacta. No obstante, también deja claro que desde muy pequeña ha sido aficionada al arte: «Llevo pintando desde que tenía la suficiente fuerza para sujetar un lápiz, pero nunca he ido a clases de pintura», puntualiza.

La malagueña adelanta que, ahora mismo, además de seguir con su proyecto de billetes está pintando sus propios lienzos porque le gustaría hacer su propia exposición. Y le encantaría, por supuesto, que la muestra se exhibiera en Málaga, «por tratarse de mi tierra y porque así podrían visitarla tanto mi familia como mis amigos».

Asimismo, la malagueña agrega que quiere aprovechar la fama que ha conseguido para hacerse un hueco en el competitivo mundo artístico y convertirse en una pintora de renombre y prestigio. «Me encantaría poder viajar con mis billetes para que todo el mundo pudiese disfrutar viéndolos, sería muy gratificante que me reconocieran por el trabajo que hago», reconoce con emoción.