Hace unos meses dábamos una estupenda noticia para el cómic boquerón: el dibujante malagueño logró ser nominado a los premios Wolinsky del prestigioso semanario francés 'Le Point' por su adaptación al arte de las viñetas y bocadillos de la novela' Soldados de Salamina'. De nuevo un talento nuestro del arte secuencial protagoniza un importante logro: el dibujante Kosta se ha aliado con el guionista Jorge García para 'El viento y la muerte'... En realidad, 'Le vent et la mort', porque la novela gráfica se publica directamente en el país vecino, una de las grandes cunas del cómic, a través del sello Nouveau Monde.

«Le vent et la mort' interpela a los lectores interesados por la cultura y la historia de la segunda mitad del siglo XX, trazando la historia de un periodista perdido en dos continentes olvidados: África y América latina. Es una novela gráfica sobre la cultura, el periodismo, la historia y las personas en situaciones extremas», dicen desde la editorial.

Este trabajo (ambicioso y sin concesiones: más de 100 páginas en riguroso blanco y negro) es, además, un homenaje a uno de los grandes del reporterismo, un testigo esencial del siglo XX y autor de libros fundamentales que son hoy tratados del periodismo más incómodo y observacional: Ryszard Kapuscinski. «Le vent et la mort es una historia crepuscular sobre los últimos días de un reportero polaco, una especie de sosias de Ryszard Kapuscinski, personaje que concebí hace ya muchos años junto a Fidel Martínez», revela García en RTVE, y asegura que el trabajo gráfico de Kosta «dará mucho que hablar, es de los que hacen época».

García descubrió a Kosta (actual colaborador de medios como El Sol Digital) por su página de Facebook, en la que sube piezas que le impresionaron por «su potencia, su dureza y su profundidad». Cualidades que se verán en 'Le vent et la mort', una oportunidad, ha comentado el propio Kosta, para superar sus propios límites expresivos:«Aquí me he centrado en la parte gráfica y he explorado cosas que no había hecho antes».