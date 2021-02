La Fundación Unicaja ha presentado el XIV Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, una exposición que reúne 35 obras adquiridas y seleccionadas por un selecto jurado. La muestra puede visitarse desde el 18 de febrero, hasta el próximo 3 de abril en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, posteriormente, visitará otras ciudades.

El acto de presentación ha contado con la participación de José Medina Galeote, representante de la Fundación Unicaja, que ha anunciado que diez obras de las obras expuestas en el certamen han sido adquiridas y pasan a formar parte de la Colección Arte Fundación Unicaja y que otras 25 han seleccionadas sólo para la muestra.

Las diez obras que ya forman parte de la colección de la institución tienen la firmade Greta Alfaro (He Had Got Certain Vibes, vídeo), Irma Álvarez-Laviada (Sin título. Lo necesario y lo posible VI, pintura), Juan Baraja (ST 08. Experimento banana, fotografía), Pablo Capitán (Sin título, escultura), Juan Falcón (Line_.2019, vídeo), Yann Leto (The Round 6, pintura), Guillermo Mora (Mitad tú, mitad yo (María), escultura), Moreno & Grau (Sin título. Proyecto ‘Shore to Shore’, fotografía), Cachito Vallés (Vector Rays, escultura) y Simon Zabell (La Jalousie, pintura).

Los otros 25 trabajos seleccionados han participado también en la exposición y son de los artistas Ángeles Agrela, Tete Álvarez, Libia Castro & Ólafur Ólafsson, Arturo Comas, Nicolás Combarro, Ana Esteve Reig, Miguel Fructuoso, Fuentesal & Arenillas, Javier Garcerá, Noelia García Bandera, Iñaki Gracenea, Isidro López-Aparicio, Nacho Martín-Silva, Miguel Ángel Moreno, Sonia Navarro, Lois Patiño, Marta Retamero, Juan Carlos Robles, MP & MP Rosado Garcés, Josep Tornero, Francesc Torres, Llorenç Ugas, Verónica Vicente y Jorge Yeregui.

La muestra está formada por técnicas muy diversas: videoarte, esculturas, pinturas, fotografías o textiles. El que visite la exposición puede discurrirse por nueve salas divididas en dos plantas diferentes del edificio e invitan a un paseo tranquilo, acompañado de una escenografía que lo propicia y cuyo protagonista es el color y las formas geométricas, que ayudan a la ambientación de las salas, en armonía con los trabajos, algunos de los cuales apelan a los mismos temas: la memoria, el tiempo, la historia o el género.

El certamen ha recibido en sus más de 25 años de historia más de 13.000 obras, de las 140 han pasado a incorporarse a la Colección de Arte Fundación Unicaja. Esta edición ha contado con una bolsa de compra destinada a la adquisición de obras que ha ascendido a 65.000€ y ha vuelto a tener un gran respaldo, ya que se han presentado un total de 793 obras de 331 artistas procedentes de toda España y de otros 22 países como Argentina, Brasil, Francia, Rusia, Cuba, Japón o Estados Unidos. Artistas del talento de Julio Pardo, Alberto García-Alix, Chema Lumbreras, Pilar Albarracín, Elena Asins, Joaquín Ivars o Francisco Peinado cuentan con originales en los fondos propios de la institución.