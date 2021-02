La semana pasada, Teté Vargas-Machuca inauguró, en la Sala de Exposiciones del Rectorado de la UMA, 'El legado de Federico E.G.', una muestra especialmente ilusionante: se trata de un proyecto realizado al alimón con su hija la poeta María Eloy-García, una aventura conjunta que busca el diálogo entre el arte y la literatura como vehículos de la imaginación. Hoy, Vargas-Machuca estrena otra exposición, esta vez a su nombre, en la Galería Taller Gravura, 'Sobrehilados', un regreso a la infancia a través de las labores y la memoria.

"He vuelto a la niñez casi sin darme cuenta de lo lejos que ha quedado. He vuelto a la clase de labores en el mismo silencio absoluto y con un fondo de lectura; pero no lee Teresita, ni cuento hilos en el cañamazo, ni ponen notas a mis desatinos. He retomado los hilos de colores y el dedal emulando a esa niña lejana con la seriedad que dan los años", dice la artista al respecto de 'Sobrehilados'.

De niña Teté fabricaba pinceles con mechones de su propio cabello y palillos de dientes, con los que se pintaba los zapatos o realizaba dibujos tomados de libros y revistas médicas de su padre. Tal afición por el detalle extremo y la minuciosidad sigue vigente hoy en su obra, como instrumento para la evocación. Y, claro, el reciclaje: "El reciclaje forma parte de mi obra desde hace mucho tiempo. El color del tiempo en las telas, la decoloración progresiva de las flores y su deterioro. Sobre el mundo de las texturas, decía Virginia Wolf en su libro Orlando: 'Como el trozo de vidrio que, después de un año en el mar, ha incorporado huesos y libélulas y trenzas de mujeres ahogadas'". El tiempo pasa por las personas y las cosas, pero queda capturado en las piezas de la creadora.

Se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Málaga y Valencia e hizo el curso de talla en madera en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de San Telmo. Además de talla en madera, Teté trabaja cerámica y ha producido multitud de obras combinando madera y otros materiales como chapas e hilos metálicos. También dibuja ilustraciones de libros y revistas y produce carteles de fiestas y acontecimientos.

'Sobrehilados' estará en cartel hasta el 15 de abril.