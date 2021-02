Los Premios Goya celebrarán su gala el próximo sábado 6 de marzo en el teatro Soho CaixaBank de Málaga --una gala "de los covid", como adelantó uno de sus presentadores, Antonio Banderas-- marcada tanto por la incertidumbre de celebrar un gran evento en pandemia como por la decisión de contar con participación telemática de los nominados.

'Adú', la película dirigida por Salvador Calvo, será la favorita al haber recibido 13 nominaciones, incluida la de mejor película. Las siguientes películas que más nominaciones acaparan son 'Las niñas', de Pilar Palomero, y 'Akelarre', de Pablo Agüero, ambas con nueve. Asimismo, 'La boda de Rosa', la cinta de Icíar Bollaín protagonizada por Candela Peña, ha logrado ocho nominaciones.

El camino hasta llegar a esta gala ha sido largo y, de hecho, se tardó en fijar una fecha -los Goya habitualmente suelen celebrarse en febrero-. Además, fue este mismo mes de febrero cuando el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, anunció que los nominados no acudirán a la celebración.

"Tenemos que ser realistas y vamos a hacer una gala híbrida, con directos y telemática. Hay que cumplir todos los protocolos y esto lanza un mensaje a todos los colectivos: esto es una lucha mundial. La pandemia se ha recrudecido y ahora estamos en un momento álgido, no sabemos cómo se llegara al 6 de marzo, pero por eso", explicaba entonces el actor Antonio Banderas, uno de los directores de la ceremonia.

Por el momento, se sabe que prácticamente casi todos los nominados asistirán de forma telemática -puede darse el caso de que un nominado presente un premio y, en ese caso, sí acudiría-. Tampoco se contará con la presencia in situ de representantes políticos, tal y como han asegurado a Europa Press fuentes institucionales.

Desde la Academia de Cine ya han confirmado a diversas autoridades que en la edición de este año se apostará por la gala televisiva y, por lo tanto, no contará con nadie de público, incluidas las presencias políticas habituales en otras ediciones.

De hecho, la asistencia de políticos ha sido habitual en anteriores galas e incluso ha sido motivo de polémicas. Por ejemplo, la organización de los Premios Goya invitó por primera vez el año pasado a Vox a acudir a su gala anual, aunque el líder de la formación, Santiago Abascal, declinó asistir.

Respaldo de académicos

Esta decisión de una gala telemática ha sido bien acogida por parte de los académicos, al menos en lo que respecta a los candidatos al Goya a mejor película preguntados al respecto por Europa Press.

Icíar Bollaín ('La boda de Rosa'), Cesc Gay ('Sentimental'), Salvador Calvo ('Adú'), David Pérez Sañudo ('Ane') y Pilar Palomero ('Las niñas') coincidieron en resaltar su "pena" ante la celebración de una gala telemática, aunque respetando la decisión de la Academia de Cine "en tiempos de pandemia" y esperando que el resultado televisivo sea "al menos un espectáculo".

María Casado, adelantó que será una gala "elegante y sobria" de poco más de dos horas de duración

Incluso actores como Eduardo Noriega, que pese a no estar nominado este año sí ha sido habitual en otras ediciones, también han respaldado la decisión. "Lamentablemente, estamos viviendo una pandemia y hay que cuidarse y dar ejemplo y no me parecería bien un festejo multitudinario. La Academia ha tomado una buena decisión", señalaba en una entrevista con Europa Press.

Además de los participantes en los espectáculos de la gala, otros que también sí estarán presentes en Málaga son los encargados de entregar los 'cabezones'. "Es un número relativamente pequeño y es más fácil de controlar", justificaba Banderas en la rueda de prensa de presentación de la gala.

Una gala elegante y sobria

Desde principios de febrero se está trabajando con TVE -encargada de retransmitir el evento- para "buscar formas de unir al ganador con el objeto" de manera telemática. Una de las primeras confirmadas en la ceremonia ha sido la premio Goya de Honor de este año, Ángela Molina.

Y otra de las posibilidades que fue descartada es la entrega de dos premios Goya en Valencia, una opción que estaba prevista para el año Berlanga. La otra presentadora del acto, María Casado, adelantó que será una gala "elegante y sobria" de poco más de dos horas de duración.

Habrá un reconocimiento expreso a la gente del cine -"hay muchos compañeros que se han marchado antes de tiempo", apuntó Banderas, quien además hará el monólogo inicial-. Entre las actuaciones, por el momento está confirmada la participación de Aitana, Vanesa Martín y la Orquesta Sinfónica del Soho.