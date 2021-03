Hablábamos el otro día en estas líneas de la excepcional temporada 2021 que había diseñado Applehead Team, la editorial malagueña con el lema "Cultura sin complejos". Libros sobre Lloyd Kaufman, el creador de Troma; originales de Tom Holland, el autor de 'Noche de miedo' y 'Muñeco diabólico', y varios tomos de la factoría Lamberto Bava, firmante de 'Demons', y hasta la autobiografía del mítico DJ y productor Paco Pil. Pues hay que añadir un nombre propio muy singular: Asia Argento. Y es que el sello boquerón será el responsable de la edición en nuestro país de la autobiografía de la controvertida actriz, Anatomía de un corazón salvaje.

Argento es una auténtica figura de culto: sus padres, el legendario realizador Dario Argento y la recientemente fallecida actriz Daria Nicolodi, le garantizaron la entrada por la puerta grande en el mundo del cine, pero ella se labró su propia carrera, marcando desde el comienzo su personalidad: se desnudó por primera vez para una película recién cumplidos los 18 años, protagonizó numerosos altercados en rodajes, se pasó a la electrónica como pinchadiscos de techno e industrial, realizó sus propias películas desde un punto de vista autoral ('Scarlet Diva', la más destacable)...

Asia, adorada por los cinéfilos por la intensidad de sus interpretaciones y su personalidad ingobernable, saltó a las primeras planas tras acusar al megaproductor Harvey Weinstein de haberla violado cuando tenía 21 años en el Festival de Cannes. Entonces se convirtió en una de las protagonistas de ese MeToo que buscaba derrocar a depredadores sexuales en los grandes despachos de Hollywood. Hasta que, meses más tarde, un intérprete desconocido, Jimmy Buffett, aseguró que Argento le agredió sexualmente cuando él era menor (17 años); la italiana negó los hechos pero Buffett lanzó una foto de ambos en la cama y Asia aseguró entonces que fue él quien la había acosado a ella. Y se hizo el silencio... Hasta ahora.

Porque 'Anatomía de un corazón salvaje' promete contar todo eso, y mucho más. Hace unas semanas, en la ronda promocional de su libro en su país, Asia Argento soltó otra bomba: aseguró que Rob Cohen, el realizador del filme 'xXx' (protagonizado por la romana y también autor del primer filme de 'Fast and furious'), la drogó con una bebida y la violó. El libro, claro, es alpiste para la lectura morbosa pero promete también dar pistas sobre una vida que trasciende el cotilleo; la existencia de una mujer torturada por muchos demonios familiares (su hermana Anna falleció en accidente de tráfico; su padre, Dario, le contaba historias de terror para que no pudiera conciliar el sueño) y siempre encasillada: "He hecho todas las versiones posibles del papel de prostituta: prostituta lesbiana, prostituta gogó… También me creen ideal como drogadicta y enferma del coco", aseguró cuando el Festival de Sitges le dedicó un premio a su carrera, de casi 40 años.