A punto están de lanzar su cuarto disco y Betamax, o sea, Miguel Bárcenas y Mónica Díaz siguen llevando orgullosos el pin del pop sesentero, de orfebrería primorosa, letras aparentemente inocentes y estribillos luminosos. El mundo sigue girando (Clifford Records), su nuevo repertorio, que llegará el mes de abril, y les consolida como, tal y como dicen ellos, habitantes de una tierra de nadie, demasiado raretes para el mainstream, y poco puristas para los aficionados más recalcitrantes de la nostalgia sixties.

Miguel y Mónica compusieron sus nuevas canciones durante la pandemia. Y se nota: «Conceptualmente, las letras están bastante influenciadas por los primeros Beatles, The Beach Boys o girl groups como las Crystals o las Ronnettes. Lo que no quita que en este disco hayamos introducido ciertos cambios temáticos en algunas canciones, girando a contextos un poco más oscuros», nos cuenta Miguel, multiinstrumentista (Mónica se encarga de las voces y los arreglos vocales). «Pero el mundo sigue girando / no preguntes por qué / aunque ésten los renglones torcidos / y apriete la soledad / Es un día perfecto para besar al perdedor», cantan en Un día perfecto. «Esa canción resume a la perfección las letras de Betamax: el tiempo pasa, las ilusiones se reducen y la vida te golpea, pero ahí estamos resistiendo a todo eso».

De Corazones de papel a Sunnydale, El mundo sigue girando son diez perlas de pop nostálgico pero de hoy en busca siempre de la canción perfecta: «No nos cansamos de buscarla. Esa virtud de contar una historia en 3 minutos…es imposible que desaparezca el amor por las canciones pop. Estrofa, puente estribillo, cómo va progresando la canción hasta su punto álgido, cómo va a terminar esa historia que estás contando… La canción pop es un formato muy interesante, muy claro, directo y urgente, en el que se dice mucho en muy poco tiempo. Y eso te obliga a hacerlo bien. Y al oyente le obliga a estar concentrado durante muy poco tiempo, lo cual es de agradecer».

Se nota el mimo del orfebre en el disco, el detalle detrás de arreglos e instrumentos. Todo hecho, nos imaginamos, desde unos medios limitados, sin quinientos mil ingenieros ni productores. Da la sensación de que los dos componentes de Betamax son tremendamente perfeccionistas, quizás hasta la obsesión... «No te equivocas en absoluto. Somos perfeccionistas hasta el hartazgo, es nuestra manera de trabajar, no entendemos otra. Nacho Alcaide es nuestro productor, es amigo de la infancia, y nos sigue el rollo, creo que es peor que nosotros en ese sentido. Si tenemos que abrir diez pistas para coros, pues se abren y se graban. Los medios son limitados y el dinero también, pero nuestra manera de trabajar es muy obsesiva, y normalmente cuando vamos al estudio el disco está arreglado al 80 por ciento», confirma Bárcenas.

Unas canciones repletas de guiños y referencias a iconos del pop: Nick Rivers (el personaje principal de Top Secret), Jeanette, Los Ventures... «Nos gusta hacer referencias a nuestros héroes musicales y cinematográficos. Jeanette es una gran influencia para Mónica, a Nick Rivers teníamos que incluirlo en alguna canción. El tema instrumental se llama Sunnydale, que es la ciudad ficticia donde viven los protagonistas de Buffy Cazavampiros… Disfrutamos con esos homenajes. Da mucho juego para las letras utilizar referencias de la cultura pop. Yo me baso mucho para escribir en situaciones y personajes de películas, me parece muy divertido».

Periferia

Dicen satisfechos Miguel y Mónica que viven en una periferia del pop: «Es una gran suerte: no hay que cumplir con ningun sonido ni precepto establecido. Nosotros estamos muy influenciados por la música sixties. De hecho tocamos con Rickenbackers, guitarras de 12 cuerdas y amplificadores Fender. Cuidamos esos detalles. Pero tampoco nos obsesionamos, siempre hemos sido muy punkies y hemos hecho las cosas como hemos querido, de forma natural, sin pensar si entra en una etiqueta preestablecida o no. Una vez alguien de un sello discográfico nos dijo que éramos demasiado buenos y demasiado melódicos para sacarnos. ¡La verdad es que no entiendo nada!».

Que a estos dos malagueños les gusta bastante despistar queda claro desde el mismo nombre artístico que eligieron, que parece anunciar más a una banda de tecno-pop o cualquier género más típicamente ochentero. «Si es un grupo sixties, te esperas un nombre tipo los algo o que contenga cualquier objeto o referencia de la época. Si es un grupo indie de los que triunfan ahora, mientras más raro el nombre parece que el grupo es mejor. Betamax nos pareció un nombre pegadizo, además de que nos gustan los nombres de grupos de una sola palabra. A partir de dos palabras ya nos parece algo pretencioso. La idea de Betamax era introducir un nombre de algo irremediablemente caduco, que ya no puede volver en todo su esplendor, un poco como pasa con las canciones de los años 60…».