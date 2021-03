En tiempos problemáticos la gente acude a la nostalgia del pasado. Lo hemos visto en las canciones de The Weeknd, en series como Stranger Things o en la reaparición en las redes de memes antiguos. Ahora, la aplicación Deep Nostalgia va un paso más allá y convierte sus fotos antiguas en vídeos con movimiento, un inquietante mecanismo de Inteligencia Artificial (IA) que permite así resucitar a sus seres queridos muertos o dar vida a personajes históricos.

Los resultados son increíbles, pero falsos. Esta herramienta pretende recrear los instantes previos a la fotografía, dando así una sensación de movimiento, profundidad y realidad a la persona retratada. Algo similar a lo que sí que realmente hace el modo de fotografía Live del sistema iOS, de Apple. La app utiliza vídeos ya grabados de personas reales y sus movimientos faciales y elige los fragmentos más adecuados para aplicar de forma automatizada sobre la fotografía que el usuario elige.

La popularidad de la app se ha disparado estos días. Catapultada por la espectacularidad de sus resultados, han empezado a circular vídeos en las redes sociales (especialmente en Twitter) que prueban ese sistema de IA para recrear tanto a abuelos como personajes históricos como Cleopatra o el Che Guevara. Incluso, al escritor H.P. Lovecraft hasta cantando Never gonna give you up, de Rick Astley.

Deep Nostalgia es un servicio de la compañía MyHeritage, que se dedica a trazar los árboles genealógicos de sus clientes mediante pruebas de ADN que detectan cuál es su procedencia étnica y de qué regiones geográficas desciende su familia. La tecnología está desarrollada por la firma israelita D-ID.

La aplicación ha despertado críticas por los problemas éticos y de privacidad que puede causar su uso. Aunque MyHeritage pide a los usuarios que solo cuelguen aquellas imágenes de las que tengan derechos, su uso puede ser abusado. La herramienta se sirve de una técnica similar a los vídeos manipulados -conocidos como deepfakes- que se utilizan cada vez más para la suplantación de identidad en el mundo pornográfico. MyHeritage ha sido acusada por las organizaciones del consumidor de Noruega de violar las leyes de privacidad del país y en 2018 la compañía sufrió una brecha de seguridad y le robaron más de 92 millones de correos electrónicos con información privada de sus clientes, aunque aseguró que sus datos no se habían visto comprometidos.

MyHeritage insta a utilizar la app como vía para «experimentar con tu historia familiar», explotando la atracción y fascinación de ver a familiares en situaciones que sin tecnología sería imposible, ya sea para volver a ver a un abuelo ya fallecido o para ver cómo era una madre de niña. De momento, la app solo anima la cabeza y a una única persona por foto. Algunos usuarios lo han utilizado para dar vida a esculturas o pinturas de personajes históricos, lo que causa una sensación extraña. La aplicación permite utilizarla cinco veces de forma gratuita y a partir de ahí hacen falta registros pagados para seguir utilizándola. MyHeritage asegura que las imágenes cargadas durante el periodo de prueba gratuita serán eliminadas en base a la protección de la privacidad del usuario.