Dice Jules de Balincourt que en el arte contemporáneo no hay seducción visual. «Gran parte del trabajo artístico actual se basa en texto, subtexto e ideas. «Esa es la ironía del mundo del arte porque pretende ser una cosa socialista, democrática, de luchar por la gente, pero en realidad es un pequeño círculo intrincado que en realidad es elitista y exclusivo», ha comentado en alguna ocasión el artista francés. De Balincourt prefiere habitar una especie de tierra de nadie, un lugar no basado sólo en estética ni tampoco meramente en conceptos, y así se presenta por primera vez en España, en el CAC Málaga, con After the Gold Rush (Después de la fiebre del oro), un recorrido por su última década creativa a partir de cuarenta piezas.

El estilo de Jules de Balincourt (París, 1972) es inmediatamente reconocible: se trata de una pintura ambiental, supuestamente naif, informal, con un saturadísimo uso de los colores para desdibujar las líneas entre la fantasía y la realidad, con ese aspecto gastado (para conseguirlo suele lavar sus lienzos) que tienen los recuerdos. Las escenas que elige parecen recrear un mundo tranquilo, casi infantil en su despreocupación, pero el espectador, durante la contemplación, descubrirá capas de pesimismo y descreimiento debajo de las deslumbrantes apariencias.

After the Gold Rush muestra a un creador «que oscila entre la utopía y la distopía conservando una dimensión social, cultural y política, aunque sus pinturas más recientes buscan un enfoque más espiritual o existencial», asegura Helena Juncosa, comisaria de la exposición y directora del CAC Málaga. En sus obras, dice Juncosa, se incita «al encuentro o al escapismo, invitando siempre al espectador a reflexionar sobre las experiencias de la vida». Los cuadros del francés residente en EEUU se apoyan en un delicado balance entre elementos aparentemente contradictorios: soledad y sentido de la unidad, naturaleza e impacto de la arquitectura en el medio ambiente, ocio y obligaciones laborales, lo local y lo global...

El título de la temporal hace referencia a la experiencia infantil del artista como emigrante a California desde Francia, ya que los continuos viajes han influenciado en gran medida en su trabajo. De hecho, para él, el viaje, supone el auténtico leit motiv de su corpus artístico: De Balincourt explicó ayer en la presentación que el proceso creativo de sus obras es como un «viaje en carretera» donde «no sabemos a dónde nos dirigimos» y que parte de unas imágenes abstractas donde va encontrando la narrativa que quiere mostrar.

Y luego, claro, está la infancia. que el arte de Jules de Balincourt está tremendamente anclado en su infancia, en sus vivencias como el hijo de «una hippy loca y salvaje»: madre y pequeño viajaban mucho por el mundo, así que el pequeño tardó bastante en echar raíces y sentirse integrado. «En realidad creo que sigo siendo una especie de forastero mirándose a sí mismo. Y es importante porque eso precisamente me permite mirar las cosas de una manera objetiva, como si fuera una especie de antropólogo cultural».

Aunque las piezas que conforman After The Gold Rush no estaban «concebidas» para mostrarse juntas, el autor francés anima al visitante a que «cree sus propias historias conectando unas obras con otras».

Las creaciones del último año fueron pintadas en Costa Rica y resultan una reflexión personal desde el aislamiento en la periferia de la civilización occidental donde sus paisajes reflejan la presencia relajante de la naturaleza y manifiestan la necesidad de un refugio lejos del mundo en el que vivimos.