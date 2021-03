Spotify ha sido la plataforma que le ha roto los esquemas a este joven de 23 años. Christian Jacques (Jack Astro) ha conseguido sumar más de 200.000 visitas en su primer tema XO Tour Llif3 y pasar de 0 a más de 100.000 oyentes mensuales en tan solo 10 días desde su lanzamiento, el pasado 26 de febrero de 2021.

Tras muchas horas de aprendizaje y dedicación, este productor malagueño decidió levantar un track que ha logrado expandir su presencia profesional a más de 100 países. «Ha sido todo inesperado, me formé en la academia Musiluz y cuando terminé, seguí estudiando por mi cuenta hasta que por fin salió esto. Lo mandamos, gustó y está funcionando», describe Jack Astro.

Su pasión por la música comenzó desde muy pequeño, siempre ha estado vinculado al género electrónico y logró abrirse un pequeño hueco en la provincia con sus actuaciones como Dj en varios clubes y eventos. «Cuando veía vídeos de los DJ en lugares como Tomorrowland o Ultra Music Festival, decía: yo no quiero vivir la experiencia estando de público sino desde el otro lado, es decir, el profesional. Quería hacer bailar a miles de personas y que disfrutaran de mi propia música», resalta.

Primer tema

Esta colaboración con el Dj/Productor alicantino Moha, el alemán Niklas Dee y la vocalista estadounidense Meqq tras firmar con Sony Dinamarca-Disco:Wax - One Seven es una nueva versión del clásico reciente del rapero Lil Uzi Vert, Xo Tour Llif3. En ella, han cambiado completamente de género, del hip hop moderno a la electrónica, tratando de generar un ambiente más energético y bailable. «Dada la situación que tenemos hoy en día, queríamos hacer algo que no estuviera enfocado exclusivamente al festival sino para que cualquiera que esté en el coche, en una reunión con unos amigos o en el gimnasio pueda escucharlo tranquilamente», confiesa Jack Astro.

La idea de versionar esta pieza musical surge a raíz de la amistad que tienen tanto Moha como Jack Astro y el gusto por la música electrónica y el hip hop americano. «A los dos nos gustaba la versión original de Lil Uzi Vert pero hicimos un tema adaptado a nuestro estilo musical actual», describe. La pieza se creó en octubre de 2020 y se firmó en diciembre de 2020, pero la inspiración no les ha flaqueado durante estos meses de pandemia sino que les ha impulsado.

El éxito

El hecho de no tener ni cuenta creada en Spotify a recibir recomendaciones de esta plataforma para que mejorara su perfil y creara más contenido ha sido un choque de realidad para Jack Astro. «No sabía manejarlo y de una semana para otra me llegaban correos recomendándome que al alcanzar un número de seguidores debería actualizar la cuenta y subir más contenido. Me pilló todo por sorpresa y me hizo pensar que lo que estaba pasando era algo más serio», describe.

Fue justo en ese momento cuando se puso a trabajar, a sacar sesiones de fotos y a proporcionar un contenido de calidad que le siguiera abriendo puertas como le había sucedido hace unas semanas. «Tengo ya un par de colaboraciones a nivel internacional con productores de Inglaterra y de Alemania. Se vienen un par de temas dentro de poco», adelanta Jack Astro.

Su objetivo es continuar por el camino que va y seguir contagiándose de su fuente de inspiración, Skrillex, uno de los más populares productores de EDM, ya que «gracias a él» su sentimiento hacia la música es el que es a día de hoy.

Por otro lado, anima a todas aquellas personas que deseen producir un tema nuevo o versionarlo a que lo hagan. «Las oportunidades de salir victorioso están ahí. Yo no me lo esperaba para nada, pero es real. Les aconsejaría que siguieran hacia adelante y que no se rindieran aunque se encuentren con obstáculos, de eso se trata », concluye Jack Astro.

Al éxito por la electrónica en plena pandemia global

El exitoso proyecto surge de la amistad que tienen Jack Astro y Moha y su pasión por la música electrónica. Cuando empezaron a darle forma a la nueva versión de la pieza de Lil Uzi Vert, no les resultó nada difícil concentrarse y dejarse llevar. Las ideas las tenían claras, querían adaptarla a un estilo con el que se sintieran a gusto. El resultado, un pepinazo que le está sirviendo a ambos para abrirse un hueco en el mundo de la música