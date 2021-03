La cineasta gallega Margarita Ledo, una de las figuras imprescindibles del documental español, estrenará en La Sala de los Cineastas, el espacio del Cine Albéniz coordinado por los realizadores Alejandro Alvarado y Concha Barquero para la mejor no ficción patria, su más reciente filme, Nación, la reconstrucción de la historia laboral de unas doscientas mujeres que accedieron al trabajo industrial en la década de los 60 y se negaron a volver a ser recluidas en sus casas en 2001, cuando cierra el Grupo de Empresas Álvarez, al que pertenecía Pontesa, empezando una batalla judicial que aún continúa en la actualidad. Reclaman el dinero que se les debe de sus salarios e indemnizaciones para saldar una doble deuda, moral y económica. Estas gallegas protagonizan, sin darse cuenta, una historia real de lo que hoy llamamos sororidad, «de esa relación positiva que se fue creando entre ellas durante 50 años en la fábrica, reclamando mejoras, organizándose juntas, luchando por sus derechos, manifestándose y luego yendo a los juicios», dice Margarita Ledo.

«Cuando abrí el sobre de mi primer sueldo semanal, de 400 pesetas, pensé que ya era rica. Llegué a casa y le di el dinero a mi madre porque hacía falta en la familia y yo tenía catorce años. Al cumplir los dieciocho me saqué el carné de conducir, me compré un Diane6 descapotable y me fui de vacaciones», recuerda Nieves Lusquiños, antigua trabajadora de la desaparecida fábrica de loza Pontesa.

La mayor parte de esas mujeres provienen del mundo rural y comenzaron a trabajar muy jóvenes. El trabajo en la fábrica les permitía salir de sus casas, el lugar al que la sociedad de la época las relegaba, donde eran invisibles, y les reportaba autoestima y autonomía. La lucha por la jornada continua fue una de las primeras reclamaciones que las unió_ «Cuando era soltera no me importaba velar, pero al tener hijos la cosa cambió. En esos años no había guarderías y teníamos que tirar de las abuelas. Mi hijo el mayor tuvo que vivir hasta los seis años con mi madre de lunes a sábado. Los otros dos menores se quedaron con mi suegra y mi cuñada, pero les pagaba», comenta otra de las trabajadors, Esther García. Después de varias movilizaciones en la carretera a la entrada de la fábrica lograron su primer triunfo.

Con el paso de los años la fábrica comenzó a tener problemas económicos y las empleadas dejaron de percibir sus salarios íntegros. «Al principio no cobrabas un mes, al siguiente te daban la mitad; luego retiraron la paga extra de julio. Llegamos a estar ocho meses sin percibir el salario y nueve años sin la paga extra», relata Esther. Recuerda que veían los camiones salir repletos de pedidos. «Les dije a mis compañeras: De eso nada, aquí no se trabaja más si no cobramos», dice Nieves.

Comenzaron entonces los paros laborales y las movilizaciones en la calle. Estas dos mujeres recuerdan el viaje a Madrid para protestar, las noches que durmieron en el suelo en Santiago para llamar la atención de los gobernantes de la Xunta, los 21 días acampadas en el Concello de Vigo antes de ser desalojadas, las manifestaciones en Arcade, cuando consiguieron detener un tren, su intento de paralizar la actividad en el aeropuerto de Peinador... «Una vez vinieron los antidisturbios de Lugo. Nos pegaban con porras, nos lanzaban pelotas de goma con gas lacrimógeno, pero no nos apaciguábamos porque estábamos luchando por el pan de nuestros hijos», comenta Esther García.

En el año 2001 Pontesa la fábrica cierra y deja sin empleo a sus trabajadoras. «Nadie se alarma porque tengan que volver a sus casas, es como si la sociedad quisiera volver a recluirlas», apunta Margarita Ledo. Los trabajadores pasan a ser propietarios de los terrenos que la compañía tenía en la parroquia viguesa de Cabral en compensación por las indemnizaciones por rescisión de contratos. Y empieza el proceso judicial: el último, en enero de 2020, desfavorable a los intereses de las antiguas trabajadoras de Pontesa. Ahora les queda recurrir a la Audiencia Provincial y agotar el procedimiento judicial.

El último fallo judicial sentó como un jarro de agua fría a las demandantes. «Muchas de las que lucharon ya no van a ver la sentencia porque se han ido quedando por el camino. Algunas ya se cansaron de ir a todas las reuniones, otras dicen que tiene que cuidar a sus nietos,... pero a los juicios sí van, al último en A Coruña fuimos unas sesenta» declara Esther García.

Margarita Ledo conoció la historia de estas mujeres de manera casual en unos vídeos que encontró en el Concello de Pontevedra y comenzó su búsqueda. «A la primera que encontré fue a Nieves, que estaba trabajando la huerta en la aldea donde vive. Me puso en contacto con sus compañeras y se fue convirtiendo en mi protagonista. Actúa uniendo a todas las mujeres, es independiente, soltera y tiene en su vida algo que buscamos mucho en el cine de mirada femenina, que es trabajar en espacios públicos y en actividades catalogadas como masculinas. Hace muros, lía cigarros, tiene unas características características fascinantes» explica Ledo.

A la cineasta le interesaba mostrar en su película la incorporación de la mujer al trabajo industrial. Combina en su cinta material documental con imágenes actuales, testimonios de cinco de estas mujeres a las que seleccionó por sus diferentes personalidades. El título del filme, Nación, representa a la sociedad y muestra «lo mucho que nos costó a las mujeres ser sociedad, ser reconocidas, votar, tener trabajo e independencia, derechos que se están perdiendo», manifiesta Ledo.