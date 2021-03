Nohemi García, más conocida como Nohewi, se consolida como una de las autoras revelación de novela romántica. Nació en el País Vasco, pero finalmente se mudó al sur, concretamente a Málaga. El pasado 17 de marzo, lanzó su segunda novela, 'Hasta que la magia nos separe', ambientada en las brujas de Salem. El amor, el misterio y la magia son los elementos principales que envuelven la historia de la protagonista, Margaret.

Su anterior novela 'Solo una idiota se enamora' estaba enfocada al genero de la comedia, ¿por qué ha decidido dar ese salto y centrase en el romanticismo con fantasía?

Mi intención era cambiar de género porque me encantan los retos. Sabía que la comedia se me daba bien, pero me apetecía probar algo diferente para que mis lectores también conocieran este mundo. Siempre que he pasado por alguna etapa de mi vida he tenido la necesidad de trasladarla a la literatura. Desde hace dos años, estoy más espiritual que nunca y eso también lo quería reflejar en este libro.

La protagonista de la historia es una de las descendientes de las brujas de Salem, ¿en qué se ha inspirado para escribir la trama?

Durante la niñez, soñaba con ir a Salem. De hecho, es el lugar más visitado en Halloween y cuando viajé hasta allí sentí una energía especial, conocí a su gente y sus calles. Fue justo ahí, cuando decidí que quería volcarlo todo en una novela y mostrar la historia que hay detrás de la caza de brujas. Esta fue una auténtica masacre y pone a la mujer en una posición que considero que es importante que se conozca.

A pesar de la ficción, ¿empatiza con las situaciones que se producen o se siente identificada con algún personaje?

No me siento identificada con Margareth, pero sí que empatizo al 100% con todo lo que siente, con lo que ha tenido que vivir y ocultar. Tiene una personalidad brutal y como siempre digo: de cada protagonista me llevo algo. Les cojo cariño y tengo esperanza de que esta adolescente contagie a mis lectores.

¿Cómo se crea esa portada tan mística que refleja 'Hasta que la magia nos separe'?

Fue un mareo para la editorial porque yo en mi mente tenía claro los colores y los elementos importantes de la novela (sombrero, libro, café, el gato, el amuleto), pero era complicado que otra persona que no te conoce de nada lo plasmara perfectamente. Al final, hay un diseñador que te escucha y trata de crear aquello que pides desde cero. Fuimos de 0 a 100, partimos de unos prototipos que cuando los recibí, no me gustaron nada y cambiamos de idea. Les pedí que dibujaran los elementos como si fuera a mano alzada, con toques elegantes y con la actual armonía de colores. El cambio fue brutal y estoy encantada con el resultado.

¿Sigue algún ritual antes de sentarse a escribir?

A pesar de que yo soy de muchos rituales, para concentrarme no utilizo nada. Suena extraño, pero en los ratitos que tengo libres, normalmente por la noche cuando hay silencio y todos se han ido a dormir, aprovecho para ponerme en frente del ordenador y comenzar a escribir. La pandemia ha provocado que hagamos un parón en nuestras vidas, se cayeron muchos proyectos que tenía en mente, pero aproveché esa energía para volcarla de lleno en la novela.

¿Qué elementos considera que son esenciales para escribir una novela y que enganche?

Yo siempre digo lo mismo: escribo lo que me gustaría leer. Cuando veo una película, me imagino cómo lo hubiera hecho yo y eso es lo que yo plasmo en mis libros. A mi no me gusta leer novelas densas porque si no tienes mucho tiempo libre no lo haces preciso. Prefiero leerla en tres días a tener que estar durante un mes pendiente a la historia ya que finalmente vas olvidando información.

¿Por qué recomendaría esta novela a los lectores?

Me parece que el libro es muy bonito, tiene unos valores preciosos, hace creer en la magia verdadera y en uno mismo. El poder de la mujer también está presente. Yo creo que todas somos brujas porque tenemos algo dentro que ojalá supiéramos utilizar. Es una novela que debería leer toda mujer, y hombre también, pero, sobre todo, las chicas para que descubran de lo que hablo.