—Ese gallo de alpaca de 8 décimas representa la voz de las mujeres. ¡Mujeres al poder! —proclama al techo con el brazo alzado, como si se encontrara en una manifestación feminista, en vez de en el almacén de la Sala de Exposiciones Manuel Barbadillo.

—Lo hice para una exposición que recorrió toda España sobre las poetas del 27 y me inspiró un poema, El Gallo, que escribió una monja de clausura de Almería. ‘Ay’, ¿cómo se llamaba? —, adopta una expresión reflexiva y sus ojos recorren toda la habitación, sin ni siquiera frenarse en una escultura de una cabra blanca a medio decorar.

Paco Jurado, malagueño y andaluz como él se presenta, sigue dedicando sus obras no solo con su firma casi jeroglífica, sino también con su versión de la Paloma de la paz de Pablo Picasso. Nació un 25 de octubre, en distinto año y a distinta hora que su querido paisano. Esa coincidencia le gusta. Hasta ahora ha vivido 77 años, rodeado de personas de toda condición y profesión: artistas plásticos como él, adinerados o desheredados, cantantes y famosos de la gran pantalla, políticos de la posguerra y la transición y sindicalistas que, con él hicieron la lucha por los derechos de la clase obrera, primero en la clandestinidad, temerosos de los hombres de trajes verdes e insignias doradas, en lugares como el Café Chinitas o La Sociedad Económica de Amigos del País, y luego en la calle con pancartas y bocinas. —Yo estaba en una manifestación para el aborto y vino uno vestido de guardia civil y me dijo: “¿Usted que tiene una vagina o un pito?”. Sé lo que es la porra aquí en lo alto—, se toca el hombro derecho mientras me escudriñan sus ojos marrones, custodiados por unas

gafas metálicas azul marino.

Las mujeres siempre le han producido mucho respeto, algunas han sido sus amantes y otras sus amigas, como su Pepa Flores, más conocida como Marisol.

Mira ahora el póster de La Térmica que tiene en una de las habitaciones del piso de la barriada de Belén, cerca de los Guindos, que es su estudio. En el luce una Marisol de treinta y pocos.

—Cuando venía a Málaga nos veíamos en el ‘Pez Espada’. Siempre que venía yo labuscaba o ella me buscaba a mí. A mi madre nunca le gustó la amistad que yo tenía con ella. Yo le insistía: “Qué a mí no me gusta, quizás me gusta más la hermana que ella”.

La pregunta que cualquiera se haría en este punto sería: ‘¿por qué no le iba a gustar la dicharachera cantante de coplas?’

—Hace muchos años ya, cuando ella vivía en Barcelona con el ‘gitano catalán’ que yo le digo, Antonio el Bailarín, iba con el ombligo fuera y a mí no me gustaba. Me metía siempre con ella porque lo tenía salio´ y ella se mosqueaba conmigo.

Se recoloca la mascarilla sobre su barba cana y frondosa a la vez que señala con sus dedos anchos llenos de anillos plateados un libro de portada gris solemne que tiene delante: Paco Jurado, Retrospectiva (1960-2015). Se detiene en la portada y la observa fijamente, hasta que de su garganta vuelve a nacer su voz:

—Esta es mi escultura Emigrantes que está en el Museo de Bellas Artes de Málaga, que para mí es un orgullo. Pasa unas pocas páginas que mueven el aire por su grosor ‘acartulinado’ y continúa hablando de sus esculturas de metal como si conversara consigo mismo:

—Esta es Sirena Varada, que está en Almería, en el paseo marítimo. Estas otras están en el museo también, lo mismo que Emigrantes. Y esta fue un reto, que antes me has preguntado, aunque yo, como ya intuirás, soy agnóstico. Su anillo sello de un plateado envejecido que custodia su dedo ‘porruo’ como él mismo lo designaría, apunta a una escultura de hierro, Súplica al redentor:

—Que sea agnóstico no quiere decir que esta obra, que está en el Ayuntamiento de Málaga, no fuera especial. Tuve muchos problemas con ella, me quisieron buscar las cosquillas, porque me dijeron que esto (señala con el mismo dedo índice el travesaño horizontal de la cruz) era como una escopeta.

Sus esculturas hechas de todo tipo de soldaduras las hicieron sus manos ya afectadas por el paso del tiempo como fruto de sus estudios en la Escuela del Ave María, en la barriada de las Delicias. Aprendió allí la profesión de chapista-forjador allá por mediados de los años 50 lo que le permitió empezar a trabajar ‘de estranjis’ con menos de 13 años. Sin embargo, Paco Jurado es de esos artistas, que como Miguel Ángel o como su paisano Pablo Picasso son capaces de hacerlo todo. De hecho, él resalta una y otra vez que sus exposiciones son, desde la primera que hizo cuando tenía casi 16 años, “de pintura, escultura y dibujo”.

Sin embargo, fue de niño, antes incluso de ir a la escuela, cuando descubrió su pasión por las artes:

—Yo vivía en calle Alcazabilla, en la calle Pozos del Rey con mis 5 hermanos. Mi madre trabajaba en la tintorería inglesa de Calle Alderete, echaba más de 10 y de 12 horas. Viviendo allí me cogían cerca los parques, y como no tenía nada, garabateaba con pétalos de flores, ya sea rosas, ya sea geranios.

Permanece unos segundos pensando en nombres de flores y plantas y continúa:

—Hablaba con los jardineros del parque y me las dejaban. Las metía en… hoy hay bolsas de plástico, en aquel entonces eran unas bolsas primeras, ‘las chivatas’ les llamaban, porque veías lo que había dentro. Eso es mu´ malagueño. Yo cogía ese pigmento y garabateaba en el papel, que lo cogía de una imprenta que había en calle Sánchez Pastor de la librería La Española. En la vitrina me agachaba y cogía los trozos de cartulina y con eso hacía mis cositas, jugaba con los colores.

Desde pequeño, sin saber que su tío Luis, hermano de su padre, era académico de la Escuela de San Fernando de Madrid, ya se las ingeniaba para pintar y “sacarse los cuartos”:

—Hacía un cuadrito y lo rifaba entre la gente del núcleo donde yo vivía para poder comprar otra vez pintura, que eran mu´ malas, un pestazo que echaban a aseite de pescao´—, frunce el ceño y parece que incluso puede oler las pinturas después de más de 60 años. Las compraba en la droguería Olimpia. Iba yo y tenía una hucha y con una parte ayudaba a mi madre y con la otra para poder pintar.

Justo entonces interrumpe un transportista con unos cuadros envueltos en papel de

burbujas.

—Pero esa allí con ella, por dios. Encima que estoy diciendo las cosas… me cago en la

ma’— exclama enfurruñado.

Después de unos segundos de atención y frustración hacia el señor del mono verde, la mente de Paco vuelve a reconectar con el solemne libro de solapas grises y vuelve a pasar las páginas. Viaja en el tiempo, retrocede y avanza en la cronología de su obra sin la ayuda de una máquina del tiempo, hasta detenerse en una fotografía en color:

—De esta foto todos viven. Mi amigo Pepe era director, ya está jubilado, vive en Sevilla, tiene sus hijos allí. La primera novia que yo tuve me la quito él, Matilde —, sale de su mascarilla quirúrgica una risa tímida.

Su asociación querida, APLAMA, un gremio de artistas plásticos en Málaga es ahora uno de los pilares de su vida:

—Tú me quitas la asociación y yo me muero.

APLAMA, cuya sede de operaciones es la Sala Manuel Barbadillo, ubicada junto al Centro de arte contemporáneo, es un espacio que Paco Jurado comparte con muchos otros artistas de todas nacionalidades y con la que este año celebra sus bodas de plata. La fundación de este gremio fue su ilusión allá por el año 1996, cuando su época sindicalista comenzaba a formar parte de su historia.

Durante 15 años desempeñó su trabajo en las filas del sindicato UGT, etapa que como él mismo resalta comenzó cuando «dejó los pinceles» para centrarse en la lucha por los derechos de la clase obrera. Fueron unos años en los que no fue Paco Jurado, sino en los que era conocido como Pablito Iglesias.

En su estudio, abre una puerta decorada con una maraña de pinceladas de todos los colores que existen. Serpentea entre lienzos y cajas que custodian las paredes lisas blancas, hasta que se ubica frente a un retrato.

—Pablo Iglesias. ¿Ves que tiene grietas? Es que estaba escondido en un convento, enrollado, en la época de Franco. Es unas de las seis copias de su retrato y ahí se va a quedar conmigo hasta que me muera.

Su estudio es su universo, caótico como su mente que piensa veinte cosas a la vez. Son muchas sus obras y cuadros de amigos de profesión que se exponen en las paredes. Es una mina de oro, casi tanto como su agenda de contactos. De hecho, en poco menos de 20 minutos recibe dos llamadas, una de un joven periodista de cultura y otra de un tal Pepe, artista amigo suyo, con los que concierta próximas citas cuando «esto del covid esté más tranquilito».

Algunos de sus muchísimos conocidos pertenecen al mundo de las creencias en lo esotérico y la astrología. Aunque él es agnóstico, sí que cree en el horóscopo:

—Yo sí creo, no en profundidad de que me hagan una carta astral y las cosas estas. Una vez lo intentaron, a través de mi hija, cuando estaba en Onda Cero y ya se lo dije (cambia el tono de su voz, que se hace más severo): “Dile a Aurora que no siga más, que la voy a denunciar, que no quiero saber mi vida para nada”.

Inmediatamente después de acabar la frase replica:

—El destino es el destino y cuando venga vendrá.

Como indica su signo del zodiaco, escorpio, y sobre todo sus palabras, está orgulloso de sus logros, aunque según conocidos suyos de toda la vida, como su amiga Paqui La Buena, antigua militante del PSOE y compañera de Paco en UGT, nunca ha sido un hombre que quisiera destacar sobre los demás. De hecho, a Jurado se le llena la boca de piropos y los ojos de agua salada al hablar de amigos que ya hace mucho tiempo que no están:

—Después del 1 de mayo, nos fuimos a tomar algo Diego y yo, cuando yo estaba a punto de quitarme del alcohol. Apenas tomaba una cerveza por aquel entonces. Fue cuando mi querido amigo me dijo: «Por favor, no dejes a mis hijos, ayúdales en lo que puedas».

Un albañil y padre de siete hijos, que según opina Paco «ya sabía que le quedaba poco». Este fue uno de sus compañeros de mitin y manifestación por, entre otros derechos, la defensa de la libertad de expresión. Me habla entonces de su amigo Paco Valenzuela mientras se quita las gafas redondas y limpia los cristales con el filo de su camisa de cuadros:

—Después de esta manifestación, a la que fuimos con bozales para reivindicar la libertad de expresión, un policía nos llevó a una callejuela y me dijo: «Usted está alterando el orden público». Yo insistía en que no me tocara y en que era él el que estaba alterando el orden, y en eso me pidió que me quitara las gafas y que le diera el carné de identidad.

Es entonces cuando mira atento una fotografía, que más bien parece el recorte de un periódico, del Diario Costa del Sol, que está fijado (más bien ‘fijadísimo’) a la pared con chinchetas:

—Este, mi amigo Paco Valenzuela, lloraba como un niño chico, pero yo era muy déspota y no me callaba. Nos tuvieron que dejar, porque habría en la manifestación unas 2.000 personas. Ahora desvía su mirada de la imagen en blanco y negro y permanece cabizbajo y en silencio unos segundos:

—Quien sufrió ahí fue mi mujer— habla con la voz entrecortada sobre las consecuencias de otras manifestaciones en las que participó. Cuando el 23F tuve que llamarla por el porterillo, vivíamos en San Andrés entonces. Y yo le dije: «No sé a dónde voy, si volveré mañana o pasao mañana».

Su relación con el poder ha sido siempre tensa. Y siempre de hecho es la palabra adecuada para definir ese período de tiempo que se inició cuando solo tenía cinco años:

—Yo vivía con cinco hermanos, aunque con las que tenía más roce era con mi Antoñita y con mi Rafita. En mi casa siempre se estilaba mucho el ito, ita, para todos los nombres—, no puede evitar sonreír, aunque su frondoso bigote blanco hace de escudo y me impide ver con claridad su dentadura.

—Donde vivía, en la esquina del Cine Albéniz, no en la taquilla que da al Teatro Romano, si no en la otra, todo lo que había era desgracia. Mis padres alquilaron una habitación. Lo recuerdo perfectamente, tenía 5 años para 6. Nosotros llorábamos y llegó un tío vestío de Guardia Civil y nos echaron al cemento, a nosotros y un camastro y poco más.

Se queda callado, las palabras empiezan a acumularse en forma de lágrimas en las fronteras de sus ojos marrones:

—Mi madre tuvo que ir al Bar Los Leones para pedir que nos metieran en algún sitio. Y al final acabamos en un corralón. Ahí fue cuando me di cuenta de ese abuso y de que jamás los cuerpos represivos iban a estar conmigo—, concluye con rotundidad.

Desde ese momento, su parte artista no puede vivir sin su parte luchadora y su personalidad está formada a partes iguales por «la dura vida del obrero y la sensibilidad del artista», tal y como él mismo se define.

Paco Jurado es también padre, tiene muchos hijos, pero no sabría decir cuántos tiene:

—La mayoría de mis obras son hijos que tú tienes, pero que les das el apellido y se pierden… y se pierden. Siempre procuro saber dónde están y en qué estado y quién las tiene.

Muchas de ellas están en museos, otras pertenecen a personas poderosas y algunas lucen en el extranjero y él las sigue queriendo y se «le cae alguna lagrimilla cuando vuelve a verlas», aunque ellas no le visiten o tarden demasiado en llamarle por teléfono.

Lo que sí tiene claro son los años que ha pasado delante de lienzos en blanco, en asientos aterciopelados de trenes de camino a Madrid y a otras capitales europeas. Y él sabrá también el tiempo que le lleva peinarse su cabellera blanca con aspecto ahuecado, como si de nubes estuviera formado.

Recoge la boina de cuadros escoceses que tiene en la cómoda de la entradita de su estudio y rebusca en los amplios bolsillos de su chaqueta de pana hasta encontrar las llaves. La conversación sigue fluyendo como la mar hasta que con una sonrisa pícara insinúa:

—¿Vas a conseguir llamarme de tú antes de que acabe la entrevista? Pero no te me vayas a poner colorá chiquilla.