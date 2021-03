El auditorio del Centre Pompidou Málaga acogía, el pasado sábado, la última cita organizada por la Asociación de Compositores e Intérpretes Malagueños; una oportunidad para establecer relaciones y diálogos de la música de las últimas cuatro décadas. Omicron llega a su veintiuna edición estableciendo consonancias entre la guitarra de Rius y el saxo de Urrestarazu por un lado para destacar en otro plano, mucho más amplio y plural, los horizontes de la actualidad musical, la música de hoy, de nuestro tiempo, aquella que sin perder su afinidad occidental explora nuevos planos sonoros y teóricos; establece una relación más estrecha y exigente entre compositor, intérprete y oyente; y finalmente, reafirma la originalidad creadora por encima de cualquier otra convención. Precisamente la consideración de las convenciones como un elemento más dentro de la reflexión musical de cada compositor no excluye la reflexión sobre elementos estéticos ya planteados por la propia música, como el caso de Jondo ma non troppo, de F. J. Martín, donde establece relaciones entre el flamenco, no del todo pulidas por Rius y el discurso abierto que establece el saxo. Martín crea figuraciones donde el ritmo, elemento clave del mundo flamenco, hace evolucionar la aparente ausencia de estructura de la página. Decididamente fascinante fue la propuesta del algecireño Sánchez Verdú, Kitab I, en la que construye sobre una nota obsesiva que atraviesa la partitura un movimiento inusitado en el que el oyente se ve inmerso en otro espacio temporal y reflexivo desvestido de la arrogancia occidental de la cultura árabe y donde el ritmo y el uso del silencio son el aglutinante de la obra. En el lado opuesto se situaría el estreno de Prieres de Fernando Laguna, que construye espacios sonoros con líneas tonales a modo de pinceladas para crear un cuadro en en el que conversan los intérpretes. Una nueva meditación entre la interpretación y la creación plantea Diana Pérez Custodio en Piedras en los zapatos, en la que a partir de la parodia musical sobre temas propios invita a los intérpretes a construir su propia lectura. El Tríptico de Zamora de Alejandro Cano, usa como excusa adentrarse en nuevas sonoridades para transcribir impresiones sobre elementos que describen la singularidad de la ciudad, como el rumor del Duero o el propio cotorreo de las cigüeñas que Cano plasma en el pautado y que obliga a los intérpretes a una amplia concurrencia de recursos técnicos que más que condicionar la interpretación forman parte de la génesis de la partitura.