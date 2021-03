Victoria Sotorrío es maestra de inglés y ha tenido varios trabajos relacionados siempre con los idiomas (también habla alemán y ha formado a extranjeros en español). En su biografía, destaca una estancia de siete años fuera de Málaga, en la localidad suiza de Zurich, entre otros lugares. Aunque ahora también se la conoce por su primera novela, ‘Nassricht’ (Ediciones del Genal), una refrescante ficción policíaca que tiene la virtud, además de intrigarnos, de pasearnos por dos momentos históricos de la ciudad: los setenta, por un lado; y los noventa, por otro, por sus calles y sus tiendas y hamburgueserías míticas, por sus pubs. Un trabajo que se acompaña, además, de una gran labor para que la historia respirase el amor por la música que siente su creadora.

«Recuerdo el Mafalda y el Maruchi, de camperos; o Bobby Logan, al que me refiero en la novela sin nombrarlo, sale el balneario, claro, o el burguer Aquarium, que llegó a Málaga en el 83», dice Sotorrío, y sigue la lista: habla de Carrasquilla, del Indiana, del ZZ Pub o del Liceo, en las noches de los noventa. «Hablo de esos años, pero también de los setenta». Dice recordar como si fuera hoy cuando pasaba las tardes en el Rocamar. «Le di muchas vueltas. Tenía ganas de hacer algo del regusto de la época de los noventa. Tenía nostalgia, y ahora hay muchos libros que hablan de etapas anteriores o de nuestra generación. Me gusta también mucho la novela policíaca, y tengo recuerdos de los setenta, sobre todo de mi padre».

La novela, que está repleta de desapariciones, asesinatos y misterios, retrata con mucha fluidez y ambición las andanzas de los policías Gerardo Gálvez y Hanna Meyer, quienes se adentran, reza la sinopsis, «en una investigación plagada de sospechosos y pistas en la que el tiempo, desde el principio, juega en su contra». Hay primeros besos, jadeos adolescentes, pero también un recorrido musical por aquella Málaga que comenzaba a mirar al futuro a través de los ojos de sus jóvenes con ganas de sentirse más alta y más guapa. Se da en el texto, además, una potente reflexión sobre el choque intergeneracional, pues la desaparición de algunas jóvenes llevará a los investigadores a indagar en el oscuro pasado de un médico y de la misma historia de una localidad, Nassricht, que esconde muchos secretos inconfesables relacionados con la represión de los instintos juveniles. Sotorrío dice haber sacado la idea de una noticia que leyó en un periódico suizo: diez mil niños, hasta los años ochenta, fueron tratados en aquel país «como mano de obra barata, las madres, adolescentes, fueron encarceladas sin juicio o enviadas a psiquiátricos». Luego, leyó sobre eugenesia y sus teorías y dio forma a la novela, que tiene el curioso detalle de que las notas a pie de página explican a los lectores el origen de las canciones que ambientan las escenas. «De toda la vida de Dios, mi padre, desde niña, me ponía mucha música, de los setenta y de los noventa e iba en el coche escuchándola. M i madre también me ponía muchísima música en casa». De hecho, ella imagina primero escenas envueltas en melodías y luego escribe y perfila los personajes. Están sus adorados The Cardigans, The Beach Boys, Stone Temple Pilots o Carole King, entre otras muchas bandas míticas. Y también encontramos a Tabletom, claro.

Victoria Sotorrío escribe desde niña, ha participado en algunos concursos y desde hace algunos años es alumna del escritor malagueño Augusto López. La primera edición de su novela está a punto de agotarse. No se la pierdan.