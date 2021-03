El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga organiza junto al Centro Cultural Coreano un ciclo de cine titulado 'Familia: una pequeña sociedad' que se desarrollará durante el mes de abril.

Las proyecciones tendrán lugar los miércoles 7, 21, 28 y el jueves 14 de abril a las 19.00 horas en el salón de actos del centro. El aforo está limitado a 65 personas y requiere de inscripción a través de la plataforma en Evenbrite, han informado desde el CAC en un comunicado.

Así, el día 7 de abril se proyectará 'Intimate Strangers', de Lee Jae-gyu, una comedia en la que el matrimonio conformado por Seok-ho y Ye-jin invita a sus amigo cercanos a la cena de inauguración de su nueva casa. Allí terminan jugando a un juego que requiere dejar sus móviles sobre la mesa y compartir con el grupo todos los mensajes y las llamadas entrantes.

Lo que en un principio parecía un juego inocente y divertido, se vuelve cada vez más incómodo a medida que los secretos surgen a la luz, haciendo que el grupo de amigos se empiece a percibir como extraños. La película se presentó en el Far East Film Festival 2019.

El 14 de abril será 'The house of us', Yoon Ga-eun, un drama que narra la historia de Hana, una niña que desea que su familia vuelva a estar feliz y unida. Ella conocerá a las hermanas Yoo-mi y Yoo-jin, cuya familia lucha por llegar a fin de mes para evitar ser desahuciados. Con ellas compartirá la ardua tarea de salvar sus hogares familiares.

Las tres niñas crearán un vínculo especial entre ellas y se brindarán apoyo emocional incondicional. Sin embargo, todo empeora cuando Hana se entera del la intención de sus padres de divorciarse y del desahucio inminente de la familia de Yoo-mi y Joo-jin.

El 21 de abril se proyectará 'Juror 8', de Hong Seungwan, un drama también, basado en un hecho real. 'Los 8 jurados' emiten el veredicto en Corea y durante el primer día del juicio de participación ciudadana, toda la atención de los medios se centró en este primer juicio con jurado en la historia jurídica de Corea.

Por último, el 28 de abril será el turno de 'Kim Ji-young: Born 1982', de Kim Do-Young, cinta en la que Kim Ji-young, una mujer común de unos 30 años, de repente muestra signos de estar habitada por otras personas, como su difunta madre y su hermana mayor, y las historias de las personas relacionadas con ella.