¿Por qué ha elegido Mallorca para comenzar la gira?

Yo me volví a subir a los aviones, porque tenía aerofobia, en 2013, después de ocho años sin pisar uno, con motivo de un concierto en Mallorca. Desde entonces me enamoré de la isla, y gracias a los amigos, como Antonio Orozco [el cantante tiene un restaurante en la isla], he podido conocerla, también desde el mar, que te ofrece una visión privilegiada. Balears, y esto no es promoción turística porque yo no estoy en ningún patronato ni nada, es uno de esos sitios que pone el listón muy alto.

Su regreso está apoyado en la certeza de que la cultura es segura, y para muestra, el concierto que Love of Lesbian ante 5.000 personas, en una iniciativa pionera en Europa, sin distancias, con mascarillas y previo test de antígenos, tildada por algunos de las redes de irresponsable.

Todo fue bien en ese concierto, ¿no? Me parece chapeau, se me ponen los pelos de punta, para felicitarles, aplaudirles y darles las gracias. Era una prueba piloto, y no sé si eso se podría llevar a una gira, porque para hacer pruebas PCR a 5.000 personas todos los días... Desconozco los costes humanos y económicos. Pero lo hicieron, y eso es una maravilla. Toda la gente que ama los conciertos, que está en el meollo metido, se emocionó.

¿La mascarilla le impedirá conectar con sus fans?

No quiero ganarme enemigos con esto porque todos somos enemigos de las mascarillas, por lo que representan, y amigos por lo que nos protegen, por supuesto. Sin embargo te diré que disfruté muchísimo con los 30 conciertos del año pasado, porque es increíble cómo la gente puede aplaudir casi con la mirada. Pueden levantarse y ponerse de pie con la mirada. Con la mirada el público expresa muchísimo, te grita y también te maldice»

La gira que inicia le regalará grandes retos, como los siete recitales de Barcelona, que han llevado a su madre al «tratamiento psicológico», dice usted.

Ella dice que no voy a aguantar tanta intensidad, y ella sabe lo sensible que es mi corazón...

Su madre no ha dejado de seguir su carrera desde que le compró su primer instrumento, una guitarra, y no un piano, porque «no había dinero para eso». ¿Cómo es su madre como espectadora de uno de sus conciertos?

Mi madre nunca me ha dicho esto está bien, o esto está mal. Solo me ha dicho «Cuídate, no hables mucho, no te acuestes tarde...». Cuando la observo entre el público, con la gente loca perdida, la veo que disfruta, abrazada con mi hermano o el resto de la familia.

De una madre, a un músico que para muchos es un segundo padre, Raphael, con quien estuvo cantando el pasado mes de diciembre, ante 5.000 personas, en el WiZink Center. En el Trui Teatre de Mallorca cantará tres días seguidos, y en otras ciudades, como Barcelona, ofrecerá hasta siete recitales. Yo que pensaba que eso solo lo podía hacer Raphael...

Y con unas canciones que son muy exigentes, desde el punto de vista vocal. Durante quince días seguidos, con uno de descanso, hemos hecho la prueba de fuego, tocando ocho horas al día, en el estudio, para montar todo esto. Hemos sobrevivido con solvencia, salvo un día, que ya no podía más, pero es sobre todo porque hablo mucho, es el problema que tengo, que me emociono. Yo le llamo «ocio diurno». Tendré que convertirme en un ser absolutamente antisocial, porque cuando hablo mucho mucho, es cuando me fastidia. Raphael, a quien tengo la oportunidad de verle muchísimo, por las cosas que tenemos en mente, en proyectos y tal, siempre me lo advierte: «Tú puedes estar en escena toda la vida, ten cuidado con eso».

Usted vive en Madrid. ¿Le preocupa el turismo de borrachera que se ha instalado en su ciudad?

No me gusta la gente que dice «no veo la tele» pero en estos tiempos, por desgracia, estoy siendo cobarde para intentar no enfadarme. Me afecta, porque soy sensible. Madrid está muy viva, eso está claro. Pero también veo mucho respeto en las calles. Yo nunca estaría en un sitio donde no se estén respetando las normas, porque me afecta, no como músico profesional, sino como ser humano. Tengo familia y no me gustaría que eso nos pasara. Llámame loco pero yo soy de esos que apenas he visto faltarle el respeto a la normativa. Si lo viera, saldría pitando, por puro. Tampoco lo señalaría, porque no tengo ese talante, el de denunciar. En ese aspecto lo único que me queda es no estar donde la gente no se respete. En los conciertos en los que he estado se ha respetado todo, como en el de Raphael, donde estuve cantando. Aquello fue el paradigma de las medidas de seguridad. A veces pienso como un niño chico que todo esto no existe. Hay que estar majara para no respetar esas normas.