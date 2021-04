Anselmo Alarcón, o sea M.E.M.O., no para. Después de lanzar, hace unas semanas, el resultado de una aventura colectiva con otros productores y DJs llamada Intermezzo, publica ahora un epé, Eternity, con el músico (Pablo) Mønölitio y que supone «un pequeño homenaje a los mayores en estos tiempos tan especiales».

«Eternity won’t last». «La eternidad no durará». Ése es el mantra de la canción que da título al repertorio. «nada es eterno, el tiempo pasa muy rápido y todos seremos mayores, pero la música nos mantendrá el alma y el espíritu joven. Por eso pensamos en homenajear a nuestros mayores y que fueran ellos los protagonistas de nuestra historia en estos tiempos tan difíciles para ellos».

La historia se muestra en el curioso videoclip del tema. Grabado en Humilladero, el pueblo natal de Anselmo y dirigido por David García (Uppercam) y Emilio Schargorosky, nos muestra cómo podrían ser el DJ y el guitarrista al llegar a la edad senior. Cuenta con unos protagonistas muy especiales: «Salen mis vecinos Los Tiritis mi cuñada, amigos y mis padres. Pepe, El Tiriti, quien representa a Pablo, nació en un teatro, viene de la Familia Teatro Valle desde los 50 y lo lleva en la sangre, sabia que se lo pasaría genial echando el rato con nosotros. Mi padre, Anselmo, nos dejó alucinados con lo bien que lo hizo y con el primer plano de artista que tiene. Mi madre, Dolores, a la que bailar y cualquier reboleo le encanta, mis vecinos Carmela, Sergio y Loreto, mi prima Chaska y las dos Sonias, mi cuñada y mi amiga... Son todo el reparto y quiero aprovechar para agradecerles enormemente a todos su tiempo y colaboración. Lo pasamos realmente bien y fue una bonita experiencia que nos dejara un buen recuerdo para siempre», explica M.E.M.O.

Eternity es el cuarto lanzamiento del malagueño para el legendario sello alemán de música electrónica Mobilee, creado por Anja Schneider y Ralf Kollman para promover música «familiar e innovadora». Y así suena precisamente el epé recién salido del horno: vibrante, natural y pegadizo, las dos nuevas canciones de M.E.M.O. y Mønölitio lo tienen todo para atraer a los que bailan con las zapatillas y el corazón.

Ebullición

Un par de canciones que, además, demuestran que Anselmo Alarcón se encuentra en un momento de ebullición creativa: «Desde que empezó la pandemia siento que me falta tiempo para hacer todo lo que me gustaría, tengo mucho que transmitir y contar. No nos queda otra: a falta de actuaciones lo único que podemos hacer es seguir creando y quizás darle un poco mas de amor y importancia a este proceso», confirma. Y lanza un recadito: «Necesitamos espacios al aire libre, que hay muchos sin usar, donde poder expresar en estos momentos. Me gustaría saber a que se dedican los encargados de la cultura en este país y en concreto en Málaga pues tienen al gremio abandonado. Ah, claro, puede ser que este pensando en qué luces poner la próxima Navidad», ironiza.

Eso sí, M.E.M.O. dice estar «muy contento» con el futuro inmediato, con su agenda de los próximos meses: «Tengo mucha música que ira viendo la luz en los próximos meses en sellos discográficos con los que siempre he soñado. Por suerte en otros países no hay tantas restricciones y se empieza a ver la luz, así que mis próximas fechas son al otro lado del charco: Tulum, Colombia y Miami».