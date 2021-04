El ciclo musical 'Con sello propio' de Culturama continúa su andadura con una nueva cita en el MVA. El escenario del centro cultural de calle Ollerías recibe en concierto al jerezano Dani Llamas, vocalista y guitarra de la banda G.A.S. Drummers que presenta su trabajo en solitario 'La verdad'.

El concierto será el jueves 15 de marzo, a las 19.00 horas, y las invitaciones estarán disponibles desde este jueves, 8 de abril, en mientrada.net a partir de las 10.00 horas.

El aforo del auditorio del MVA está reducido según la normativa de seguridad sanitaria, pero el concierto se podrá seguir también en directo en el canal de Youtube del MVA, han precisado desde la Diputación en un comunicado.

En este trabajo en solitario, Llamas se arriesga con un cambio de estilo sin perder su talento y destaca el castellano como primer idioma en este nuevo proyecto. Tomando como punto de partida una revisión muy personal de algunas canciones populares, se recrea en el sentimiento más puro de una forma melódica pero con un hondo respeto a sus autores originales que une a sus propias obras.

Llamas, han precisado desde la institución, ha recuperado versos del cante antiguo, mezclándolos con propios, creando un hilo conductor entre pasado y presente.

'La verdad' es un trabajo enhebrado en el tiempo que hila entre el pop contemporáneo melódico más underground y el pop sesentero español. No es un disco de flamenco, aunque su influencia está en cada una de las diez canciones que lo componen. Una cuidada selección adaptada que va desde un homenaje a la poesía de Antonio Machado, al cantaor flamenco El Agujetas de Jerez, a Mercedes La Serneta y al célebre El Cabrero, entre muchos otros. Todo ello unido a colaboraciones como la de The New Raemon.