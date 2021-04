La organización del festival Oh, See! Málaga ha informado este viernes de la cancelación también este año de este evento musical, posponiéndolo a principios de septiembre del año 2022, en concreto los días 2 y 3 de dicho mes.

"Sentimos rabia, coraje y dolor, pues tras el aplazamiento de hace un año habíamos trabajado muy duro para mantener el cartel de magníficos artistas con el que todos soñábamos volver a bailar. Además, contábamos con más sorpresas que en breve os queríamos presentar", han sostenido.

Pese a ello, han informado de la cancelación este año y ya trabajan para presentar un nuevo cartel "de ensueño" para el próximo ejercicio. También han agradecido el apoyo en todo este tiempo de pandemia de la COVID.

Respecto a los abonos, han informado de que los adquiridos hasta el día de hoy, son totalmente válidos para Oh, See! Málaga 2022 (septiembre de 2022) sin necesidad de hacer ningún trámite.

También han añadido que sólo por conservar los abonos para 2022 entrarán en el sorteo de diez Abonos Life (acceso gratuito a todas las ediciones venideras del festival), diez Meet and Greet para conocer en camerinos a tu artista favorito y cinco packs de 50 euros en tokens (moneda del festival).

Devolución

Aquellos que no puedan asistir a las fechas de 2022 tienen 15 días desde este viernes para solicitar la devolución. Para ello, se debe escribir un correo a devolucionesohseemalaga@tickbox.es y seguir las instrucciones que indiquen.

La organización ha pedido a los fans que conserven sus abonos: "Es la mejor manera de ayudar a Oh, See! Málaga, a los artistas que año tras año actúan en él y a la cultura en general".

El Festival Oh, See! Málaga comenzó en el año 2018 y sólo ha podido celebrar dos ediciones. En la última, en 2019, el auditorio de Cortijo de Torres contó con Sidecars, C. Tangana y La Casa Azul, entre otros, como protagonistas.